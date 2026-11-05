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Операція "Карфаген": п'ять фігурантів отримали підозри

Київ • УНН

 • 736 перегляди

САП і НАБУ повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації. Її пов’язують із кол-центрами, корупцією та іншими злочинами.

Операція "Карфаген": п'ять фігурантів отримали підозри

САП та НАБУ повідомили про підозру 5 особам у межах операції "Карфаген". Про це повідомили у САП 5 листопада, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 учасникам злочинної організації, яку викрили в межах операції "Карфаген". Зазначимо, що учасники злочинної організації налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів

- повідомили у САП.

За даними САП, дії підозрюваних кваліфіковано:

  • організатора – за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 КК України;
    • першого заступника начальника одного з Департаментів Служби безпеки України – за ч. 3 ст. 255 КК України;
      • керівника одного з Департаментів Нацполіції України – за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України;
        • заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині – за ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3, ст. 127, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України;
          • підлеглого організатора – за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 КК України.

            Суть справи

            За даними САП, у межах досудового розслідування встановлено, що "організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища".

            "Це забезпечувало безперешкодне функціонування шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виготовлення контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо", - повідомили у прокуратурі.

            Крім того, як зазначається, "встановлено причетність учасників злочинної організації до нападів, викрадень та завдання тілесних ушкоджень особам в інтересах злочинної організації".

            "Зазначимо, що, за версією слідства, злочинна організація використовувала корупційні зв’язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків. Попередньо слідством встановлено, що до складу злочинної організації залучено щонайменше 12 осіб", - ідеться у повідомленні.

            Слідство триває.

            Операція "Карфаген": НАБУ і САП розкрили нову схему з 12 фігурантами і виклали нові плівки04.11.26, 16:31 • 3682 перегляди

            Юлія Шрамко

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