Операція "Карфаген": п'ять фігурантів отримали підозри
Київ • УНН
САП і НАБУ повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації. Її пов’язують із кол-центрами, корупцією та іншими злочинами.
САП та НАБУ повідомили про підозру 5 особам у межах операції "Карфаген". Про це повідомили у САП 5 листопада, пише УНН.
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 учасникам злочинної організації, яку викрили в межах операції "Карфаген". Зазначимо, що учасники злочинної організації налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів
За даними САП, дії підозрюваних кваліфіковано:
- організатора – за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 КК України;
- першого заступника начальника одного з Департаментів Служби безпеки України – за ч. 3 ст. 255 КК України;
- керівника одного з Департаментів Нацполіції України – за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України;
- заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині – за ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3, ст. 127, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України;
- підлеглого організатора – за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 КК України.
Суть справи
За даними САП, у межах досудового розслідування встановлено, що "організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища".
"Це забезпечувало безперешкодне функціонування шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виготовлення контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо", - повідомили у прокуратурі.
Крім того, як зазначається, "встановлено причетність учасників злочинної організації до нападів, викрадень та завдання тілесних ушкоджень особам в інтересах злочинної організації".
"Зазначимо, що, за версією слідства, злочинна організація використовувала корупційні зв’язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків. Попередньо слідством встановлено, що до складу злочинної організації залучено щонайменше 12 осіб", - ідеться у повідомленні.
Слідство триває.
Операція "Карфаген": НАБУ і САП розкрили нову схему з 12 фігурантами і виклали нові плівки04.11.26, 16:31 • 3682 перегляди