Закупка некачественных бронежилетов на 2 млрд грн: Украина и Франция проводят совместное расследование
Киев • УНН
В Ницце провели обыски по делу о легализации средств от закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. Арестованы имущество и счета.
Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора совместно с французскими правоохранителями провели серию обысков в Ницце в рамках расследования легализации средств, связанных с закупкой бронежилетов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Детали
Следственные действия проводились в рамках выполнения запроса о международной правовой помощи в рамках уголовного производства по делу о легализации средств. Деньги были получены в 2022 году при закупке некачественных средств индивидуальной защиты для Сил обороны Украины.
По материалам следствия, участники схемы за бюджетные средства в размере почти двух миллиардов гривен, поступившие в качестве 100% предоплаты, приобрели 67 тысяч бронежилетов для СОУ. Однако независимая баллистическая экспертиза выявила, что они не соответствовали заявленному классу защиты. Сейчас правоохранители проверяют обстоятельства дальнейшего использования средств, в частности для приобретения фигурантами элитной недвижимости (жилых и коммерческих помещений) во Франции, которая оформлялась на членов семьи
Во время обысков у фигурантов обнаружили и изъяли документы, мобильные телефоны и другие электронные устройства. Их передали на экспертизу.
Кроме того, на объекты недвижимости и банковские счета фигурантов на территории Франции наложен арест. Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним
За генерал-майора Службы безопасности Украины Сергея Дуку, которого Высший антикоррупционный суд взял под стражу в рамках операции "Карфаген", внесли залог в полном объеме. Речь идет о 65 миллионах гривен.