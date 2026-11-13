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Закупівля неякісних бронежилетів на 2 млрд грн: Україна і Франція проводять спільне розслідування

Київ • УНН

 • 1614 перегляди

У Ніцці провели обшуки у справі про легалізацію коштів від закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ. Арештовано майно та рахунки.

Закупівля неякісних бронежилетів на 2 млрд грн: Україна і Франція проводять спільне розслідування

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора разом з французькими правоохоронцями провели серію обшуків у Ніцці у межах розслідування щодо легалізації коштів, пов’язаних із закупівлею бронежилетів для Збройних сил України. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

Деталі

Слідчі дії відбувались у межах виконання запиту про міжнародну правову допомогу в межах кримінального провадження щодо легалізації коштів. Гроші були одержані у 2022 році під час закупівлі неякісних засобів індивідуального захисту для Сил оборони України.

За матеріалами слідства, учасники схеми за бюджетні кошти у розмірі майже двох мільярдів гривень, що надійшли як 100% передоплата, придбали 67 тисяч бронежилетів для СОУ. Але незалежна балістична експертиза виявила, що вони не відповідали заявленому класу захисту. Наразі правоохоронці перевіряють обставини подальшого використання коштів, зокрема для придбання фігурантами елітної нерухомості (житлові та комерційні приміщення) у Франції, яка оформлювалась на членів родини

- повідомили в СБУ.

Під час обшуків у фігурантів виявили і вилучили документи, мобільні телефони та інші електронні пристрої. Їх передали на експертизу.

Крім того, на об’єкти нерухомості та банківські рахунки фігурантів на території Франції накладено арешт. Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо

За генерал-майора Служби безпеки України Сергія Дуку, якого Вищий антикорупційний суд взяв під варту в межах операції "Карфаген", внесли заставу в повному обсязі. Йдеться про 65 мільйонів гривень.

Євген Устименко

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