В Париже арестовали особняк Жеваго за $40 млн - и.о. Генпрокурора
Киев • УНН
Французские правоохранители арестовали особняк Константина Жеваго в Париже по запросу Украины. Имущество связывают с делом о растрате 113 млн долларов.
В Париже по запросу Офиса Генерального прокурора арестован особняк Константина Жеваго. Об этом сообщил исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский в Facebook 13 ноября, пишет УНН.
40 миллионов долларов — такова стоимость особняка Константина Жеваго в Париже, который арестован по запросу Офиса Генерального прокурора. Это конкретный результат совместной работы украинских прокуроров, следователей ГБР и французских правоохранителей
По его словам, арест осуществлён в рамках расследования дела о растрате 113 млн долларов из банка "Финансы и Кредит".
"Благодарю французских коллег за сотрудничество и оперативные решения. Это ещё одно важное доказательство того, что активы за рубежом не являются недосягаемыми для украинского правосудия. Именно над этим мы продолжаем работать вместе с нашими международными партнёрами", — подчеркнул Ковальский.
Как отметили в Офисе Генпрокурора, арест на особняк украинского бизнесмена Константина Жеваго стоимостью 40 млн долларов США в Париже наложен в результате международного сотрудничества с компетентными органами Французской Республики 9 ноября 2026 года.
"Арест осуществлён во исполнение запроса о международной правовой помощи, направленного Офисом Генерального прокурора 17 сентября 2026 года. Подтверждение об аресте имущества получено от французских компетентных органов 10 ноября 2026 года", — говорится в сообщении.
Указанная мера, как отмечается, осуществлена в рамках уголовного производства, досудебное расследование по которому проводит Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, Константин Жеваго, который контролировал более 90% уставного капитала АО "Банк "Финансы и Кредит", по предварительному сговору с другими представителями руководства банка организовал схему растраты 113 млн долларов США. Следствие считает, что впоследствии эти средства были легализованы через офшорные структуры и другие подконтрольные Жеваго компании.
"Офис Генерального прокурора продолжает тесное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств с целью обеспечения эффективного расследования и розыска активов, связанных с уголовным производством", — говорится в сообщении.
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