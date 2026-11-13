У Парижі арештували особняк Жеваго за $40 млн - в.о. Генпрокурора

$45.380.0650.340.14
ukenru
12:59 • 846 перегляди
В Україні стартувало надходження перших вакцин проти грипу
12:25 • 5320 перегляди
Після нових збоїв Starshield обмеження швидкості зберігається, чітких пояснень немає - Зеленський
10:41 • 13797 перегляди
Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький
09:18 • 14664 перегляди
За генерал-майора СБУ Сергія Дуку внесли всю суму застави Video
09:08 • 11805 перегляди
Зараз про це говорити рано - Корецький про ненарахування плати за опалення у період його відсутності
08:37 • 10550 перегляди
Сутички на Борщагівці: Нацгвардія завершила службове розслідування, матеріали передадуть ДБР 
Ексклюзив
07:50 • 24038 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
07:10 • 27219 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 25433 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 25189 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Лицемірство, яким прикривається путін: DeepState - про гуманітарну місію у Костянтинівці13 листопада, 03:23 • 15938 перегляди
Що святкують 13 листопада в Україні та світі13 листопада, 03:56 • 11382 перегляди
Удар по лікарні в Києві: одна людина постраждала, 37 врятованоVideo13 листопада, 05:47 • 4460 перегляди
SpaceX зі Starship уперше в історії спробує "зловити" космічний корабельPhotoVideo13 листопада, 06:33 • 8268 перегляди
Масштабний збій стався у сервісах Microsoft: ситуація в Україні13 листопада, 06:53 • 9570 перегляди
Публікації
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 1120 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
07:50 • 24026 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
07:10 • 27208 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 25422 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 25178 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Вигівський Іван Михайлович
Ілон Маск
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Миколаївська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн12:24 • 1772 перегляди
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 18791 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 листопада, 20:12 • 19705 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина12 листопада, 18:16 • 19853 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo12 листопада, 17:20 • 27910 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
COVID-19
Дія (сервіс)
Google Play

У Парижі арештували особняк Жеваго за $40 млн - в.о. Генпрокурора

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Французькі правоохоронці арештували особняк Костянтина Жеваго в Парижі за запитом України. Майно пов’язують зі справою про розтрату 113 млн доларів.

У Парижі арештували особняк Жеваго за $40 млн - в.о. Генпрокурора

У Парижі на запит Офісу Генерального прокурора арештовано особняк Костянтина Жеваго. Про це повідомив виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський у Facebook 13 листопада, пише УНН.

40 мільйонів доларів - вартість особняка Костянтина Жеваго в Парижі, який арештовано за запитом Офісу Генерального прокурора. Це конкретний результат спільної роботи українських прокурорів, слідчих ДБР та французьких правоохоронців

- написав Ковальський.

З його слів, арешт здійснено в межах розслідування справи про розтрату 113 млн доларів із банку "Фінанси та Кредит".

"Дякую французьким колегам за співпрацю та оперативні рішення. Ще один важливий доказ, що активи за кордоном не є недосяжними для українського правосуддя. Саме над цим продовжуємо працювати разом з нашими міжнародними партнерами", - наголосив Ковальський.

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, арешт на особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго вартістю 40 млн доларів США в Парижі накладено у результаті міжнародного співробітництва з компетентними органами Французької Республіки 9 листопада 2026 року.

"Арешт здійснено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого Офісом Генерального прокурора 17 вересня 2026 року. Підтвердження про арешт майна отримано від французьких компетентних органів 10 листопада 2026 року", - ідеться у повідомленні.

Зазначений захід, як вказано, здійснено в межах кримінального провадження, досудове розслідування в якому проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, Костянтин Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ "Банк "Фінанси та Кредит", за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати 113 млн доларів США. Слідство вважає, що надалі ці кошти були легалізовані через офшорні структури та інші підконтрольні Жеваго компанії.

"Офіс Генерального прокурора продовжує тісну співпрацю з компетентними органами іноземних держав з метою забезпечення ефективного розслідування та розшуку активів, пов’язаних із кримінальним провадженням", - сказано у повідомленні.

Обвинувальний акт щодо власника групи “Фінанси та кредит” Жеваго передали до суду16.06.26, 19:22 • 3249 переглядiв

Юлія Шрамко

КриміналСвіт
Костянтин Жеваго
Генеральний прокурор (Україна)
Париж
Франція