У Парижі арештували особняк Жеваго за $40 млн - в.о. Генпрокурора
Київ • УНН
Французькі правоохоронці арештували особняк Костянтина Жеваго в Парижі за запитом України. Майно пов’язують зі справою про розтрату 113 млн доларів.
У Парижі на запит Офісу Генерального прокурора арештовано особняк Костянтина Жеваго. Про це повідомив виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський у Facebook 13 листопада, пише УНН.
40 мільйонів доларів - вартість особняка Костянтина Жеваго в Парижі, який арештовано за запитом Офісу Генерального прокурора. Це конкретний результат спільної роботи українських прокурорів, слідчих ДБР та французьких правоохоронців
З його слів, арешт здійснено в межах розслідування справи про розтрату 113 млн доларів із банку "Фінанси та Кредит".
"Дякую французьким колегам за співпрацю та оперативні рішення. Ще один важливий доказ, що активи за кордоном не є недосяжними для українського правосуддя. Саме над цим продовжуємо працювати разом з нашими міжнародними партнерами", - наголосив Ковальський.
Як зазначили в Офісі Генпрокурора, арешт на особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго вартістю 40 млн доларів США в Парижі накладено у результаті міжнародного співробітництва з компетентними органами Французької Республіки 9 листопада 2026 року.
"Арешт здійснено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого Офісом Генерального прокурора 17 вересня 2026 року. Підтвердження про арешт майна отримано від французьких компетентних органів 10 листопада 2026 року", - ідеться у повідомленні.
Зазначений захід, як вказано, здійснено в межах кримінального провадження, досудове розслідування в якому проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, Костянтин Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ "Банк "Фінанси та Кредит", за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати 113 млн доларів США. Слідство вважає, що надалі ці кошти були легалізовані через офшорні структури та інші підконтрольні Жеваго компанії.
"Офіс Генерального прокурора продовжує тісну співпрацю з компетентними органами іноземних держав з метою забезпечення ефективного розслідування та розшуку активів, пов’язаних із кримінальним провадженням", - сказано у повідомленні.
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