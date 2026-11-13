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"Будет Санта-Барбара": генерал СБУ Дука анонсировал очередные серии "Карфагена"

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Сергей Дука заявил, что НАБУ ищет новые доказательства по делу "Карфаген". После внесения залога в размере 65 млн грн его освободили из-под стражи.

"Будет Санта-Барбара": генерал СБУ Дука анонсировал очередные серии "Карфагена"

Генерал СБУ, бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности Сергей Дука заявил, что дело "Карфаген" может получить продолжение в виде новых эпизодов, поскольку сотрудники НАБУ ищут дополнительные свидетельства и материалы, которые могут использовать против него. Об этом он заявил во время общения с журналистами после выхода из СИЗО, передает корреспондент УНН.

"Мы скоро увидим, я так думаю, „Карфаген" 3, 4, 5, 6, 7, 8. Будет „Санта-Барбара", — заявил Дука.

                                    Генерал-майор СБУ Сергей Дука 

По его словам, сотрудники НАБУ сейчас ищут дополнительные материалы, которые могли бы использовать против него.

"Они сейчас быстро ищут каких-то тайных агентов, засекреченных свидетелей, которых они не огласят, которые будут давать против меня какие-то якобы показания. Сейчас они в авральном порядке ищут у себя в материалах негласных следственных действий какие-то разговоры, где я прохожу третьей или четвертой стороной, или обо мне где-то упоминается, и это они также будут пытаться представить как совершение мной преступлений. Также они ищут другие преступления, которые я мог совершить. Это постоянная тактика, которую используют НАБУ и САП. Это будут мультяшные сюжеты в виде Netflix, как мы уже все к этому привыкли, но посмотрим, смогут ли они доказать свою позицию", — подчеркнул генерал.

Напомним

4 сентября НАБУ и САП объявили о первых результатах операции "Карфаген", в рамках которой, по данным следствия, была разоблачена преступная организация, которую возглавлял должностное лицо Офиса Генерального прокурора. По данным следователей, участники этой организации "крышевали" сети мошеннических кол-центров и легализовали имущество, полученное преступным путем. Позже стало известно, что речь идет о заместителе начальника департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергее Кропиве. 

4 ноября НАБУ и САП сообщили о новом этапе операции "Карфаген". На этот раз речь шла о разоблачении предположительной преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявил, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеобращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.

Ранее адвокат Юрий Сухов опубликовал открытое письмо Сергея Дуки из СИЗО. В обращении генерал заявил, что посвятил службе Украине 26 лет, значительную часть которых занимался организацией и проведением специальных операций.

Кроме того, Дука объяснил, что его контакты с лицами из криминальной среды были связаны с выполнением оперативных задач, а не с участием в преступной организации. Генерал также отметил, что усматривает в действиях отдельных представителей антикоррупционных органов попытку сведения личных счетов. Он призывает оценивать его деятельность на основании доказательств, а не громких заголовков.

Юлия Мельник

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