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“Буде Санта-Барбара”: генерал СБУ Дука анонсував чергові серії “Карфагена”

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Сергій Дука заявив, що НАБУ шукає нові докази у справі "Карфаген". Після внесення застави 65 млн грн його звільнили з-під варти.

“Буде Санта-Барбара”: генерал СБУ Дука анонсував чергові серії “Карфагена”

Генерал СБУ, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності Сергій Дука заявив, що справа "Карфаген" може отримати продовження у вигляді нових епізодів, тому що співробітники НАБУ шукають додаткові свідчення і матеріали, які можуть використати проти нього. Про це він заявив під час спілкування з журналістами після виходу з СІЗО, передає кореспондент УНН.

"Ми скоро побачимо, я так думаю, "Карфаген" 3, 4, 5, 6, 7, 8. Буде "Санта-Барбара", - заявив Дука.

                                    Генерал-майор СБУ Сергій Дука 

За його словами, співробітники НАБУ зараз шукають додаткові матеріали, які могли б використати проти нього.

"Вони зараз швидко шукають якихось таємних агентів, засекречених свідків, яких вони не оголосять, які будуть давати на мене якісь нібито покази. Зараз вони в авральному порядку шукають у себе в матеріалах негласних слідчих дій якісь розмови, де я проходжу третьою чи четвертою стороною, чи про мене десь згадується, і це будуть також намагатись показати як скоєння мною злочинів. Також вони шукають інші злочини, які міг скоїти. Це тактика постійна, яку використовує НАБУ та САП. Це будуть мультяшні сюжети у вигляді Netflix, як ми уже всі до цього звикли, але побачимо, чи зможуть вони довести свою позицію", - наголосив генерал.

Нагадаємо

4 вересня НАБУ та САП оголосили про перші результати операції "Карфаген" в рамках якої, за даними слідства, було викрито злочинну організацію, яку очолював посадовець Офісу Генерального прокурора. За даними слідчих, учасники цієї організації "кришували" мережі шахрайських кол-центрів та легалізували майно, отримане злочинним шляхом. Згодом стало відомо, що мова йде про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. 

4 листопада НАБУ та САП повідомили про новий етап операції "Карфаген". Цього разу йшлося про викриття ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал свою провину заперечує.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на значно більшій сумі – 100 млн грн.

Сам генерал-майор під час судового засідання заявляв, що не має можливості самостійно сплатити таку заставу, та заперечував намір переховуватися від слідства.

Після рішення суду співробітники СБУ почали збирати кошти на підтримку генерал-майора. 13 листопада необхідна сума застави була зібрана, і Сергія Дуку звільнили з СІЗО. Напередодні підтримку Сергію Дуці висловили й співробітники СБУ, які захищають незалежність України на фронті. Вони записали відеозвернення до генерала, в якому повідомили, що долучилися до збору коштів на заставу безпосередньо з передової.

Раніше адвокат Юрій Сухов опублікував відкритий лист Сергія Дуки із СІЗО. У зверненні генерал заявив, що присвятив службі Україні 26 років, значну частину яких займався організацією та проведенням спеціальних операцій.

Крім того, Дука пояснив, що його контакти з особами з кримінального середовища були пов’язані з виконанням оперативних завдань, а не участю у злочинній організації. Генерал також зазначив, що вбачає у діях окремих представників антикорупційних органів спробу зведення особистих рахунків. Він закликає оцінювати його діяльність на підставі доказів, а не гучних заголовків.

Юлія Мельник

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