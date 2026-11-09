В Винницкой области раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на 12,4 млн грн на оборонном предприятии
Киев • УНН
Должностное лицо подозревают в занижении налогов на 12,4 млн грн. Предприятие полностью возместило ущерб и уплатило налог.
Должностному лицу оборонного предприятия сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 12,4 млн грн. Нанесённый государству ущерб предприятие полностью возместило. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении должностному лицу предприятия оборонно-промышленного комплекса в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)
В ходе досудебного расследования обеспечено полное возмещение нанесённого государству ущерба и возвращение в бюджет 12,4 млн грн.
По данным следствия, должностное лицо предприятия, выполняющего заказы для нужд сектора безопасности и обороны, внесло недостоверные сведения в финансовую отчётность за 2023 год.
В частности, она занизила доход от реализации продукции почти на 95,2 млн грн, а себестоимость реализованной продукции — более чем на 31,4 млн грн.
В результате предприятие задекларировало меньшую прибыль, чем получило фактически, а представленная отчётность не соответствовала данным бухгалтерского учёта.
Вследствие этого в государственный бюджет не поступило 12,4 млн грн налога на прибыль, который предприятие должно было уплатить государству.
После добровольной уплаты предприятием неуплаченного налога и полного возмещения ущерба прокурор направил в суд ходатайство об освобождении подозреваемой от уголовной ответственности.
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