На Вінниччині викрили схему ухилення від податків на 12,4 млн грн на оборонному підприємстві
Київ • УНН
Посадовицю підозрюють у заниженні податків на 12,4 млн грн. Підприємство повністю відшкодувало збитки та сплатило податок.
Посадовиці оборонного підприємства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 12,4 млн грн. Завдані державі збитки підприємство повністю відшкодувало. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру посадовиці підприємства оборонно-промислового комплексу в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)
У ході досудового розслідування забезпечено повне відшкодування завданих державі збитків та повернення до бюджету 12,4 млн грн.
За даними слідства, посадовиця підприємства, яке виконує замовлення для потреб сектору безпеки й оборони, внесла недостовірні відомості до фінансової звітності за 2023 рік.
Зокрема, вона занизила дохід від реалізації продукції майже на 95,2 млн грн, а собівартість реалізованої продукції ‒ більш ніж на 31,4 млн грн.
У результаті підприємство задекларувало менший прибуток, ніж фактично отримало, а подана звітність не відповідала даним бухгалтерського обліку.
Як наслідок, до державного бюджету не надійшло 12,4 млн грн податку на прибуток, який підприємство мало сплатити державі.
Після добровільної сплати підприємством несплаченого податку та повного відшкодування збитків прокурор направив до суду клопотання про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності.
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