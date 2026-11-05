ООН задокументировала систематические пытки и убийства украинцев в российском плену — 438 погибших
Киев • УНН
В докладе ООН зафиксированы систематические пытки и убийства украинцев в российском плену. Погибли по меньшей мере 438 человек.
Специальная докладчица ООН по вопросу о правах человека в России Мариана Кацарова задокументировала систематические пытки, сексуальное насилие, незаконное преследование и убийства украинских военнопленных и гражданских лиц в российском плену. Согласно данным доклада, в плену погибли 438 украинцев. Об этом сообщил сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в докладе также подчеркивается безнаказанность лиц, причастных к преступлениям против украинцев, а также незаконное преследование военнослужащих "Азова", которых рф судит по сфабрикованным обвинениям в терроризме.
Отдельно в документе упоминается гибель украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.
Специальная докладчица ООН призвала к независимому расследованию этих преступлений и привлечению виновных к ответственности. Среди возможных механизмов — Международный уголовный суд, универсальная юрисдикция и адресные санкции против причастных к пыткам
Омбудсмен подчеркнул необходимость документирования каждого преступления против украинских военнопленных и гражданских лиц, а также привлечения к ответственности всех причастных к пыткам, незаконному преследованию и сокрытию этих преступлений.
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