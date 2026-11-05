ООН задокументировала систематические пытки и убийства украинцев в российском плену — 438 погибших

Специальная докладчица ООН по вопросу о правах человека в России Мариана Кацарова задокументировала систематические пытки, сексуальное насилие, незаконное преследование и убийства украинских военнопленных и гражданских лиц в российском плену. Согласно данным доклада, в плену погибли 438 украинцев. Об этом сообщил сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Отмечается, что в докладе также подчеркивается безнаказанность лиц, причастных к преступлениям против украинцев, а также незаконное преследование военнослужащих "Азова", которых рф судит по сфабрикованным обвинениям в терроризме.

Отдельно в документе упоминается гибель украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.

Специальная докладчица ООН призвала к независимому расследованию этих преступлений и привлечению виновных к ответственности. Среди возможных механизмов — Международный уголовный суд, универсальная юрисдикция и адресные санкции против причастных к пыткам