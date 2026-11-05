ООН задокументувала системні катування та вбивства українців у російському полоні - 438 загиблих
Київ • УНН
Доповідь ООН зафіксувала системні катування та вбивства українців у російському полоні. Загинули щонайменше 438 людей.
Спецдоповідачка ООН з питань прав людини в росії Маріана Кацарова задокументувала системні катування, сексуальне насильство, незаконне переслідування та вбивства українських військовополонених і цивільних у російській неволі. За даними доповіді, у полоні загинули 438 українців. Про це повідомив повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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Зазначається, що у доповіді також наголошується на безкарності осіб, причетних до злочинів проти українців, а також на незаконному переслідуванні військовослужбовців "Азову", яких рф судить за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі.
Окремо в документі згадується загибель української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні.
Спецдоповідачка ООН закликала до незалежного розслідування цих злочинів і притягнення винних до відповідальності. Серед можливих механізмів – Міжнародний кримінальний суд, універсальна юрисдикція та адресні санкції проти причетних до катувань
Омбудсмен наголосив на необхідності документування кожного злочину проти українських військовополонених і цивільних, а також притягнення до відповідальності всіх причетних до катувань, незаконного переслідування та приховування цих злочинів.
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