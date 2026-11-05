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У справі про удар по "Охматдиту" оголосили підозри ще трьом командирам армії рф

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

Трьом командирам армії рф оголосили підозри у справі про удар по "Охматдиту" 8 липня 2024 року. Загалом підозрюваних уже шестеро.

У справі про удар по "Охматдиту" оголосили підозри ще трьом командирам армії рф

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру ще трьом представникам військового командування рф, причетним до організації ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Серед підозрюваних - заступник командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, командир 121-го важкого бомбардувального авіаполку та його заступник. За даними слідства, вони координували підготовку й проведення ракетної атаки із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Саме під час цієї атаки близько 10:45 ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус "Охматдиту", де перебували діти. На той момент у лікарні було понад 600 пацієнтів.

Унаслідок удару загинули двоє цивільних - молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини дістали поранення, серед них дев’ятеро дітей. Також було зруйновано приміщення лікарні та знищено медичне обладнання

- йдеться у повідомленні.

3 листопада 2026 року всім трьом повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше підозри за цей воєнний злочин отримали ще троє високопосадовців російської дальньої авіації, зокрема її колишнє та чинне керівництво. Таким чином, у справі про удар по "Охматдиту" підозри оголошено вже шістьом представникам військового командування рф — від керівництва дальньої авіації до командування авіаційного полку.

Двом російським командирам оголосили підозри за удари по "Охматдиту" та "Сапфіру"31.08.26, 11:55 • 5144 перегляди

Ольга Розгон

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