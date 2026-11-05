У справі про удар по "Охматдиту" оголосили підозри ще трьом командирам армії рф

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру ще трьом представникам військового командування рф, причетним до організації ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Серед підозрюваних - заступник командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, командир 121-го важкого бомбардувального авіаполку та його заступник. За даними слідства, вони координували підготовку й проведення ракетної атаки із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Саме під час цієї атаки близько 10:45 ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус "Охматдиту", де перебували діти. На той момент у лікарні було понад 600 пацієнтів.

Унаслідок удару загинули двоє цивільних - молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини дістали поранення, серед них дев’ятеро дітей. Також було зруйновано приміщення лікарні та знищено медичне обладнання