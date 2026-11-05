По делу об ударе по «Охматдету» объявили подозрения ещё троим командирам армии РФ
Киев • УНН
Троим командирам армии РФ объявили подозрения по делу об ударе по «Охматдету» 8 июля 2024 года. Всего подозреваемых уже шестеро.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении еще трем представителям военного командования рф, причастным к организации ракетного удара по детской больнице «Охматдит» в Киеве 8 июля 2024 года. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Среди подозреваемых — заместитель командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка и его заместитель. По данным следствия, они координировали подготовку и проведение ракетной атаки с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Именно во время этой атаки около 10:45 ракета Х-101 попала в лечебный корпус «Охматдита», где находились дети. На тот момент в больнице было более 600 пациентов.
В результате удара погибли двое гражданских — молодая врач и дедушка маленькой пациентки. Не менее 34 человек получили ранения, среди них девять детей. Также были разрушены помещения больницы и уничтожено медицинское оборудование
3 ноября 2026 года всем троим сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее подозрения за это военное преступление получили еще трое высокопоставленных должностных лиц российской дальней авиации, в частности ее бывшее и действующее руководство. Таким образом, по делу об ударе по «Охматдиту» подозрения объявлены уже шести представителям военного командования рф — от руководства дальней авиации до командования авиационного полка.
Двум российским командирам объявили о подозрении в нанесении ударов по "Охматдету" и "Сапфиру"31.08.26, 11:55 • 5142 просмотра