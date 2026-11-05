По делу об ударе по «Охматдету» объявили подозрения ещё троим командирам армии РФ

$45.540.1351.250.19
ukenru
11:54 • 9506 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
11:33 • 12796 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
10:50 • 14516 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
10:39 • 12813 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
09:00 • 15417 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
07:28 • 26313 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
07:10 • 32576 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 30287 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
5 ноября, 05:15 • 25786 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
5 ноября, 02:53 • 31020 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США5 ноября, 03:25 • 20806 просмотра
Президент Трамп никогда не прекратит борьбу: Белый дом выступил с официальным заявлением5 ноября, 04:28 • 20525 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 29727 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 19503 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 18791 просмотра
публикации
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
07:10 • 32551 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 29708 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 30260 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 52133 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 49867 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Марко Рубио
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo08:44 • 10302 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 18778 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 19491 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 23005 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 26099 просмотра
Актуальное
Отопление
Financial Times
ChatGPT
Социальная сеть
Старлинк

По делу об ударе по «Охматдету» объявили подозрения ещё троим командирам армии РФ

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Троим командирам армии РФ объявили подозрения по делу об ударе по «Охматдету» 8 июля 2024 года. Всего подозреваемых уже шестеро.

По делу об ударе по «Охматдету» объявили подозрения ещё троим командирам армии РФ

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении еще трем представителям военного командования рф, причастным к организации ракетного удара по детской больнице «Охматдит» в Киеве 8 июля 2024 года. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Среди подозреваемых — заместитель командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка и его заместитель. По данным следствия, они координировали подготовку и проведение ракетной атаки с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Именно во время этой атаки около 10:45 ракета Х-101 попала в лечебный корпус «Охматдита», где находились дети. На тот момент в больнице было более 600 пациентов.

В результате удара погибли двое гражданских — молодая врач и дедушка маленькой пациентки. Не менее 34 человек получили ранения, среди них девять детей. Также были разрушены помещения больницы и уничтожено медицинское оборудование

— говорится в сообщении.

3 ноября 2026 года всем троим сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее подозрения за это военное преступление получили еще трое высокопоставленных должностных лиц российской дальней авиации, в частности ее бывшее и действующее руководство. Таким образом, по делу об ударе по «Охматдиту» подозрения объявлены уже шести представителям военного командования рф — от руководства дальней авиации до командования авиационного полка.

Двум российским командирам объявили о подозрении в нанесении ударов по "Охматдету" и "Сапфиру"31.08.26, 11:55 • 5142 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Ту-95
Х-101
Генеральный прокурор Украины
Киев