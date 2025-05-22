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Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

Як Київ готує школи й дитсадки до нового навчального року: у КМДА озвучили деталі

Київ • УНН

 • 622 перегляди

У Києві будують нові укриття в школах та дитсадках, а також модернізують харчоблоки. На підготовку до нового навчального року виділено 2,3 мільярди гривень.

Як Київ готує школи й дитсадки до нового навчального року: у КМДА озвучили деталі

У Києві готуються до нового навчального року в умовах воєнного стану – зосереджуючись на укриттях, будівництві споруд подвійного призначення та інфраструктурній модернізації. Про це повідомляє Київська міська рада, передає УНН.

Деталі

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, у 2024 році у столиці вже збудували три нові укриття: два – в Дарницькому районі та одне – в Оболонському.

Столична система освіти ще потребує додаткових укриттів: сьогодні доступними є близько 81% необхідних місць у школах. Саме тому в окремих навчальних закладах досі зберігається друга зміна. У дитячих садках показник забезпеченості становить близько 93% – цього недостатньо для повного покриття потреб, але ми бачимо поступ. Найбільший дефіцит залишається в Оболонському районі. Проте саме тут у 2024 році з’явилось одне з перших нових укриттів у дитячому садочку. Це приклад того, як навіть у складних умовах можна демонструвати позитивну динаміку

– зазначив Валентин Мондриївський.

Очна форма освіти зберігається як основна: 83% учнів відвідують школи. Водночас у Деснянському районі кожен четвертий учень навчається у другу зміну, в Оболонському – кожен п’ятий.

У трьох районах – Дніпровському, Деснянському, Печерському – взагалі відсутній змішаний формат навчання. Це свідчить про ефективне управління мережею й оптимальне розподілення ресурсу

– підкреслив заступник голови КМДА.

Місто також продовжує капітальні ремонти приміщень і харчоблоків. Зокрема, у 2025 році кошти на оновлення харчоблоків передбачені в Дарницькому та Дніпровському районах.

Ми давно впроваджуємо програму модернізації харчоблоків і не зупиняємося навіть в умовах війни. Наразі кожна 4-та школа в Києві має оновлений харчоблок. Діти повинні отримувати якісну та здорову їжу. І це лишається для міста пріоритетом

– наголосив Валентин Мондриївський.

Загалом із бюджету міста виділено 2,3 мільярда гривень на підготовку до нового навчального року за різними напрямами, і на найближчий бюджетній сесії фінансування на освіту буде суттєво збільшено.

Нагадаємо

Навчальний рік 2024/2025 триватиме до 30 червня, але останній дзвоник у більшості шкіл пролунає 30 або 31 травня. Проте, деякі школи можуть продовжити навчання до кінця червня.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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