Как Киев готовит школы и детсады к новому учебному году: в КГГА озвучили детали

В Киеве готовятся к новому учебному году в условиях военного положения – сосредотачиваясь на укрытиях, строительстве сооружений двойного назначения и инфраструктурной модернизации. Об этом сообщает Киевский городской совет, передает УНН.

Детали

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, в 2024 году в столице уже построили три новых укрытия: два – в Дарницком районе и одно – в Оболонском.

Столичная система образования еще нуждается в дополнительных укрытиях: сегодня доступно около 81% необходимых мест в школах. Именно поэтому в отдельных учебных заведениях до сих пор сохраняется вторая смена. В детских садах показатель обеспеченности составляет около 93% – этого недостаточно для полного покрытия потребностей, но мы видим прогресс. Наибольший дефицит остается в Оболонском районе. Однако именно здесь в 2024 году появилось одно из первых новых укрытий в детском саду. Это пример того, как даже в сложных условиях можно демонстрировать положительную динамику – отметил Валентин Мондриевский.

Очная форма образования сохраняется как основная: 83% учеников посещают школы. В то же время в Деснянском районе каждый четвертый ученик учится во вторую смену, в Оболонском – каждый пятый.

В трех районах – Днепровском, Деснянском, Печерском – вообще отсутствует смешанный формат обучения. Это свидетельствует об эффективном управлении сетью и оптимальном распределении ресурса – подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Город также продолжает капитальные ремонты помещений и пищеблоков. В частности, в 2025 году средства на обновление пищеблоков предусмотрены в Дарницком и Днепровском районах.

Мы давно внедряем программу модернизации пищеблоков и не останавливаемся даже в условиях войны. Сейчас каждая 4-я школа в Киеве имеет обновленный пищеблок. Дети должны получать качественную и здоровую пищу. И это остается для города приоритетом – подчеркнул Валентин Мондриевский.

В целом из бюджета города выделено 2,3 миллиарда гривен на подготовку к новому учебному году по разным направлениям, и на ближайшей бюджетной сессии финансирование на образование будет существенно увеличено.

Напомним

Учебный год 2024/2025 продлится до 30 июня, но последний звонок в большинстве школ прозвучит 30 или 31 мая. Однако, некоторые школы могут продолжить обучение до конца июня.