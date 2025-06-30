Мер Києва заявив, що підписав рішення депутатів щодо Поворозника: його буде відсторонено на час розслідування
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко підписав рішення депутатів щодо Миколи Поворозника. Перший заступник голови КМДА буде відсторонений на час проведення службового розслідування.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника і що перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків на час розслідування, пише УНН.
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"Я підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Але, хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно закону. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму. Так само, як і покривати нікого не буду", - написав Кличко у Telegram.
"Тому мною ухвалене рішення про проведення службового розслідування щодо факту нібито якогось "святкування". До розслідування будуть долучені ініціатори даного рішення депутатів Київради. За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення! На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків", - повідомив мер Києва.
Нагадаємо
10 червня депутат Київради Андрій Вітренко повідомив, що Київська міська рада висловила недовіру першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику.