Київрада висловила недовіру заступнику голови КМДА Поворознику - депутат

Київська міська рада висловила недовіру першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику, повідомив депутат Київради Андрій Вітренко у Facebook у вівторок, пише УНН.

Київрада висловила недовіру першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику - написав депутат Вітренко.

Зі слів депутата, "Київська міська рада проголосувала за недовіру та заборонила Поворознику користуватися будь-яким майном громади - від службових кабінетів і авто до техніки й комунальних приміщень".

"Тепер хід за мером", - зазначив Вітренко.

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Також під час засідання, як повідомили у Київраді, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що визначився з кандидатурою нового секретаря Київради та запропонував депутатам усіх фракцій долучитися до її обговорення.

"Визначився з кандидатурою нового секретаря Київради - і щодо цієї кандидатури вже розпочалися консультації, до яких пропоную долучитися всім фракціям. Я внесу після консультацій кандидатуру депутатки від фракції "Голос" Зої Ярош, - повідомив мер Києва. - Тому пропоную сьогодні проголосувати за критично важливі питання - зміни до бюджету і програми соціально-економічного розвитку. Та розпочати консультації щодо кандидатури секретаря Київради".