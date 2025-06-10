Київрада висловила недовіру заступнику голови КМДА Поворознику - депутат
Київ • УНН
Київрада проголосувала за недовіру Миколі Поворознику та заборонила йому користуватися майном громади. Тепер рішення за мером.
Київська міська рада висловила недовіру першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику, повідомив депутат Київради Андрій Вітренко у Facebook у вівторок, пише УНН.
Київрада висловила недовіру першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику
Зі слів депутата, "Київська міська рада проголосувала за недовіру та заборонила Поворознику користуватися будь-яким майном громади - від службових кабінетів і авто до техніки й комунальних приміщень".
"Тепер хід за мером", - зазначив Вітренко.
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Також під час засідання, як повідомили у Київраді, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що визначився з кандидатурою нового секретаря Київради та запропонував депутатам усіх фракцій долучитися до її обговорення.
"Визначився з кандидатурою нового секретаря Київради - і щодо цієї кандидатури вже розпочалися консультації, до яких пропоную долучитися всім фракціям. Я внесу після консультацій кандидатуру депутатки від фракції "Голос" Зої Ярош, - повідомив мер Києва. - Тому пропоную сьогодні проголосувати за критично важливі питання - зміни до бюджету і програми соціально-економічного розвитку. Та розпочати консультації щодо кандидатури секретаря Київради".