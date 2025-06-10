Киевсовет выразил недоверие заместителю главы КГГА Поворознику - депутат

Киевский городской совет выразил недоверие первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику, сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко в Facebook во вторник, пишет УНН.

Киевсовет выразил недоверие первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику - написал депутат Витренко.

По словам депутата, "Киевский городской совет проголосовал за недоверие и запретил Поворознику пользоваться каким-либо имуществом общины - от служебных кабинетов и авто до техники и коммунальных помещений".

"Теперь ход за мэром", - отметил Витренко.

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Также во время заседания, как сообщили в Киевсовете, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что определился с кандидатурой нового секретаря Киевсовета и предложил депутатам всех фракций присоединиться к ее обсуждению.

"Определился с кандидатурой нового секретаря Киевсовета - и по этой кандидатуре уже начались консультации, к которым предлагаю присоединиться всем фракциям. Я внесу после консультаций кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош, - сообщил мэр Киева. - Поэтому предлагаю сегодня проголосовать за критически важные вопросы - изменения в бюджет и программы социально-экономического развития. И начать консультации по кандидатуре секретаря Киевсовета".