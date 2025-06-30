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Мэр Киева заявил, что подписал решение депутатов по Поворознику: он будет отстранен на время расследования

Киев • УНН

 • 663 просмотра

Мэр Киева Виталий Кличко подписал решение депутатов по Николаю Поворознику. Первый заместитель председателя КГГА будет отстранен на время проведения служебного расследования.

Мэр Киева заявил, что подписал решение депутатов по Поворознику: он будет отстранен на время расследования

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что подписал решение депутатов относительно первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника и что первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей на время расследования, пишет УНН.

Детали

"Я подписал решение депутатов относительно первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Но, хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать согласно закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя главы КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня не подбивал его нарушить, я этого не буду делать. Так же, как и покрывать никого не буду", - написал Кличко в Telegram.

"Поэтому мной принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы некоего "празднования". К расследованию будут приобщены инициаторы данного решения депутатов Киевсовета. По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение! На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей", - сообщил мэр Киева.

Напомним

10 июня депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил, что Киевский городской совет выразил недоверие первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаКиев
Киевская городская государственная администрация
Киевский городской совет
Виталий Кличко
Украина
Киев
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