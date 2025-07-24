Депутатка Київради привласнила комунальне приміщення через благодійний фонд, недоплативши місту 300 тис. грн

У Києві прокурори оголосили підозру депутатці Київради, яка очолювала благодійний фонд. Він придбав комунальне приміщення, але місто недоотримало 300 тисяч гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру депутатці Київської міської ради дев’ятого скликання за фактом заволодіння грошима територіальної громади шляхом шахрайства під час приватизації комунального приміщення - йдеться у повідомленні

Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме як шахрайство та службове підроблення.

Встановлено, що в оренді з правом подальшої приватизації у благодійної організації, яку на той момент очолювала підозрювана, нині депутатка Київської міської ради, перебувало нежитлове приміщення загальною площею 168 кв.м. по вул. Академіка Глушкова у м. Києві.

Благодійний фонд як орендар нерухомості проводив ремонт будівлі (так звані "невід’ємні поліпшення"), при цьому під час виконання будівельних робіт в документах було суттєво завищено їх вартість. Відповідно під час приватизації приміщення орендарю вирахували з вартості нерухомості 300 тис. гривень – гроші за "надмірні витрати" під час ремонту. Таким чином фонд недоплатив в бюджет столиці 300 тис. гривень.

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