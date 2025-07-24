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Депутат Киевсовета присвоила коммунальное помещение через благотворительный фонд, недоплатив городу 300 тыс. грн

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Прокуроры сообщили о подозрении депутату Киевсовета, которая возглавляла благотворительный фонд. Фонд приобрел коммунальное помещение, но город недополучил 300 тысяч гривен из-за завышения стоимости ремонта.

Депутат Киевсовета присвоила коммунальное помещение через благотворительный фонд, недоплатив городу 300 тыс. грн

В Киеве прокуроры объявили подозрение депутату Киевсовета, которая возглавляла благотворительный фонд. Он приобрел коммунальное помещение, но город недополучил 300 тысяч гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета девятого созыва по факту завладения деньгами территориальной общины путем мошенничества во время приватизации коммунального помещения

- говорится в сообщении

Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 366 УК Украины, а именно как мошенничество и служебный подлог.

Установлено, что в аренде с правом дальнейшей приватизации у благотворительной организации, которую на тот момент возглавляла подозреваемая, ныне депутат Киевского городского совета, находилось нежилое помещение общей площадью 168 кв.м. по ул. Академика Глушкова в г. Киеве.

Благотворительный фонд как арендатор недвижимости проводил ремонт здания (так называемые "неотъемлемые улучшения"), при этом во время выполнения строительных работ в документах была существенно завышена их стоимость. Соответственно, во время приватизации помещения арендатору вычли из стоимости недвижимости 300 тыс. гривен – деньги за "чрезмерные расходы" во время ремонта. Таким образом фонд недоплатил в бюджет столицы 300 тыс. гривен.

В Одесской области разоблачены масштабные злоупотребления должностных лиц: ущерб бюджету и окружающей среде достиг более 200 млн грн24.07.25, 20:22 • 1590 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевский городской совет
Служба безопасности Украины
Киев
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