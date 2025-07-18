Незаконно зареєструвала земельну ділянку в центрі Києва: держреєстраторці з КМДА повідомили про підозру

У Києві повідомили про підозру державній реєстраторці Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), яка незаконно зареєструвала право постійного користування на земельну ділянку у центрі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

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Встановлено, що підозрювана, діючи в інтересах приватного товариства, з метою отримання неправомірної вигоди, незаконно, на підставі рішення суду, яке давно скасовано, зареєструвала за ним право постійного користування на ділянку по вул. Володимирській у Києві. Водночас частиною цієї ділянки користувалось інше приватне товариство - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок неправомірних дій державного реєстратора законний користувач зазнав збитків у сумі понад 14 млн гривень.

Дії підозрюваної кваліфіковано як пособництво у шахрайстві, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України. Також її підозрюють у зловживанні своїми повноваженнями державним реєстратором з метою отримання неправомірної вигоди, (ч. 3 ст. 365-2 КК України) та несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, та яка заподіяла значної шкоди (ч. 3 ст. 362 КК України).

Нагадаємо

За чотири роки відкритого ринку землі українці інвестували понад 30 мільярдів гривень, уклавши 339 644 угоди та продавши понад 636 тис. га. Середня вартість гектара зросла на 60% до 60,7 тисячі грн.