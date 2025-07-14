Понад 30 мільярдів гривень в землю: як українці вкладалися в ринок сільськогосподарських земель за чотири роки

За чотири роки від моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель українці вклали в землю вже понад 30 мільярдів гривень. Про це пише УНН із посиланням на Опендатабот.

Зазначається, що загалом за цей час було укладено 339 644 угоди купівлі-продажу та продано понад 636 тис. га. При цьому середня вартість одного гектара зросла на 60% — до 60,7 тисячі грн.

Перші місяці після відкриття ринку були досить активними.

Так, у липні 2021 року уклали понад 2 тис. угод, а середня ціна за гектар сягала 95,7 тис. грн. Поволі ажіотаж спадав: угод більшало, а середня ціна падала. З початком повномасштабної війни ринок практично зупинився, а повноцінно стабілізувався лише у 2023 році