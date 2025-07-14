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Понад 30 мільярдів гривень в землю: як українці вкладалися в ринок сільськогосподарських земель за чотири роки

Київ • УНН

 • 758 перегляди

За чотири роки відкритого ринку землі українці інвестували понад 30 мільярдів гривень, уклавши 339 644 угоди та продавши понад 636 тис. га. Середня вартість гектара зросла на 60% до 60,7 тисячі грн.

Понад 30 мільярдів гривень в землю: як українці вкладалися в ринок сільськогосподарських земель за чотири роки

За чотири роки від моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель українці вклали в землю вже понад 30 мільярдів гривень. Про це пише УНН із посиланням на Опендатабот.

Деталі

Зазначається, що загалом за цей час було укладено 339 644 угоди купівлі-продажу та продано понад 636 тис. га. При цьому середня вартість одного гектара зросла на 60% — до 60,7 тисячі грн.

Перші місяці після відкриття ринку були досить активними.

Так, у липні 2021 року уклали понад 2 тис. угод, а середня ціна за гектар сягала 95,7 тис. грн. Поволі ажіотаж спадав: угод більшало, а середня ціна падала. З початком повномасштабної війни ринок практично зупинився, а повноцінно стабілізувався лише у 2023 році

- йдеться в повідомленні.

Нині найдорожчою є земля на:

  • Івано-Франківщині — 126,6 тис. грн/га;
    • Львівщині — 118,3 тис. грн/га;
      • Київщині — 89, 4 тис. грн/га;
        • Тернопільщині — 86,9 тис. грн/га;
          • Дніпропетровщині — 73,9 тис. грн/га.

            Цьогоріч найактивніше купують землі на Полтавщині (5,4 тисячі угод), Вінниччині (5,4 тис.) та Київщині (4,7 тисячі).

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            Яна Соколівська

            Яна Соколівська

            СуспільствоЕкономікаАгроновини
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