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Более 30 миллиардов гривен в землю: как украинцы вкладывались в рынок сельскохозяйственных земель за четыре года

Киев • УНН

 • 302 просмотра

За четыре года открытого рынка земли украинцы инвестировали более 30 миллиардов гривен, заключив 339 644 сделки и продав более 636 тыс. га. Средняя стоимость гектара выросла на 60% до 60,7 тысячи грн.

Более 30 миллиардов гривен в землю: как украинцы вкладывались в рынок сельскохозяйственных земель за четыре года

За четыре года с момента открытия рынка сельскохозяйственных земель украинцы вложили в землю уже более 30 миллиардов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Опендатабот.

Детали

Отмечается, что всего за это время было заключено 339 644 сделки купли-продажи и продано более 636 тыс. га. При этом средняя стоимость одного гектара выросла на 60% — до 60,7 тысячи грн.

Первые месяцы после открытия рынка были достаточно активными.

Так, в июле 2021 года заключили более 2 тыс. сделок, а средняя цена за гектар достигала 95,7 тыс. грн. Постепенно ажиотаж спадал: сделок становилось больше, а средняя цена падала. С началом полномасштабной войны рынок практически остановился, а полноценно стабилизировался только в 2023 году

- говорится в сообщении.

Сейчас самой дорогой является земля на:

  • Ивано-Франковщине — 126,6 тыс. грн/га;
    • Львовщине — 118,3 тыс. грн/га;
      • Киевщине — 89,4 тыс. грн/га;
        • Тернопольщине — 86,9 тыс. грн/га;
          • Днепропетровщине — 73,9 тыс. грн/га.

            В этом году активнее всего покупают земли на Полтавщине (5,4 тысячи сделок), Винниччине (5,4 тыс.) и Киевщине (4,7 тысячи).

            Напомним

            Ранее в эксклюзивном комментарии УНН народный депутат Верховной Рады Украины Нина Южанина рассказала о провале проекта "Земельный банк" – в Украине часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы.

            Яна Соколовская

            Яна Соколовская

            ОбществоЭкономикаАгроновости
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