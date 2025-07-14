Более 30 миллиардов гривен в землю: как украинцы вкладывались в рынок сельскохозяйственных земель за четыре года
Киев • УНН
За четыре года открытого рынка земли украинцы инвестировали более 30 миллиардов гривен, заключив 339 644 сделки и продав более 636 тыс. га. Средняя стоимость гектара выросла на 60% до 60,7 тысячи грн.
За четыре года с момента открытия рынка сельскохозяйственных земель украинцы вложили в землю уже более 30 миллиардов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Опендатабот.
Детали
Отмечается, что всего за это время было заключено 339 644 сделки купли-продажи и продано более 636 тыс. га. При этом средняя стоимость одного гектара выросла на 60% — до 60,7 тысячи грн.
Первые месяцы после открытия рынка были достаточно активными.
Так, в июле 2021 года заключили более 2 тыс. сделок, а средняя цена за гектар достигала 95,7 тыс. грн. Постепенно ажиотаж спадал: сделок становилось больше, а средняя цена падала. С началом полномасштабной войны рынок практически остановился, а полноценно стабилизировался только в 2023 году
Сейчас самой дорогой является земля на:
- Ивано-Франковщине — 126,6 тыс. грн/га;
- Львовщине — 118,3 тыс. грн/га;
- Киевщине — 89,4 тыс. грн/га;
- Тернопольщине — 86,9 тыс. грн/га;
- Днепропетровщине — 73,9 тыс. грн/га.
В этом году активнее всего покупают земли на Полтавщине (5,4 тысячи сделок), Винниччине (5,4 тыс.) и Киевщине (4,7 тысячи).
Напомним
Ранее в эксклюзивном комментарии УНН народный депутат Верховной Рады Украины Нина Южанина рассказала о провале проекта "Земельный банк" – в Украине часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы.