Более 30 миллиардов гривен в землю: как украинцы вкладывались в рынок сельскохозяйственных земель за четыре года

За четыре года с момента открытия рынка сельскохозяйственных земель украинцы вложили в землю уже более 30 миллиардов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Опендатабот.

Отмечается, что всего за это время было заключено 339 644 сделки купли-продажи и продано более 636 тыс. га. При этом средняя стоимость одного гектара выросла на 60% — до 60,7 тысячи грн.

Первые месяцы после открытия рынка были достаточно активными.

Так, в июле 2021 года заключили более 2 тыс. сделок, а средняя цена за гектар достигала 95,7 тыс. грн. Постепенно ажиотаж спадал: сделок становилось больше, а средняя цена падала. С началом полномасштабной войны рынок практически остановился, а полноценно стабилизировался только в 2023 году