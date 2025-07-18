Незаконно зарегистрировала земельный участок в центре Киева: госрегистратору из КГГА сообщили о подозрении

В Киеве сообщили о подозрении государственному регистратору Департамента по вопросам регистрации исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), которая незаконно зарегистрировала право постоянного пользования на земельный участок в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Детали

Установлено, что подозреваемая, действуя в интересах частного общества, с целью получения неправомерной выгоды, незаконно, на основании давно отмененного решения суда, зарегистрировала за ним право постоянного пользования на участок по ул. Владимирской в Киеве. В то же время частью этого участка пользовалось другое частное общество - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате неправомерных действий государственного регистратора законный пользователь понес убытки в сумме более 14 млн гривен.

Действия подозреваемой квалифицированы как пособничество в мошенничестве, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Также ее подозревают в злоупотреблении своими полномочиями государственным регистратором с целью получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины) и несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней, и причинившем значительный ущерб (ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Напомним

За четыре года открытого рынка земли украинцы инвестировали более 30 миллиардов гривен, заключив 339 644 сделки и продав более 636 тыс. га. Средняя стоимость гектара выросла на 60% до 60,7 тысячи грн.