Контроль ділянок у понад 2 тис. га за півмільйона доларів: шахраї продавали посаду у держпідприємстві, їх затримано

Шахраї намагалися продати посаду керівника держпідприємства НААН за 500 тис. доларів, обіцяючи контроль над понад 2 тис. га землі. Їх затримали під час передачі грошей та обрали запобіжні заходи.

Посада керівника держпідприємства НААН України була виставлена на "продаж" шахраями. Під час передачі грошей - загалом ішлося про 500 000 - фігурантів затримали. Висунуто підозри, обрано запобіжні заходи. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. Деталі Повідомлено про підозру двом особам у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах за спробу продажу посади директора держпідприємства. Згідно з даними слідства, підозрювані розказали знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України та готові за гроші допомогти призначити зацікавлену людину на посаду керівника одного з державних підприємств на Волині. Ціна працевлаштування – 500 тис. доларів США. Цікаво, що на балансі цього держпідприємства НААН України перебувають земельні ділянки площею понад 2 тис. га, Відповідна посада могла бути використана ділками у "комерційних цілях", - за словами організаторів схеми, "вкладені у призначення гроші швидко повернуться", пояснює прокуратура. Під час передачі грошей фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 3 млн гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Нагадаємо НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. У Києві шахрай ошукав пенсіонерку на 320 тисяч гривень, представившись співробітником СБУ та заявивши, що перевіряє її гроші на приналежність до російських спецслужб.