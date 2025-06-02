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Контроль ділянок у понад 2 тис. га за півмільйона доларів: шахраї продавали посаду у держпідприємстві, їх затримано

Київ • УНН

 • 9408 перегляди

Шахраї намагалися продати посаду керівника держпідприємства НААН за 500 тис. доларів, обіцяючи контроль над понад 2 тис. га землі. Їх затримали під час передачі грошей та обрали запобіжні заходи.

Контроль ділянок у понад 2 тис. га за півмільйона доларів: шахраї продавали посаду у держпідприємстві, їх затримано

Посада керівника держпідприємства НААН України була виставлена на "продаж" шахраями. Під час передачі грошей - загалом ішлося про 500 000 - фігурантів затримали. Висунуто підозри, обрано запобіжні заходи.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

Повідомлено про підозру двом особам у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах за спробу продажу посади директора держпідприємства.

Згідно з даними слідства, підозрювані розказали знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України та готові за гроші допомогти призначити зацікавлену людину на посаду керівника одного з державних підприємств на Волині.

Ціна працевлаштування – 500 тис. доларів США. 

Цікаво, що на балансі цього держпідприємства НААН України перебувають земельні ділянки площею понад 2 тис. га, 

Відповідна посада могла бути використана ділками у "комерційних цілях", - за словами організаторів схеми, "вкладені у призначення гроші швидко повернуться", пояснює прокуратура. 

Під час передачі грошей фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 3 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди.

У Києві шахрай ошукав пенсіонерку на 320 тисяч гривень, представившись співробітником СБУ та заявивши, що перевіряє її гроші на приналежність до російських спецслужб. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Волинська область
Київська міська рада
Служба безпеки України
Київ
Brent Oil
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