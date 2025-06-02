Контроль участков более чем в 2 тыс. га за полмиллиона долларов: мошенники продавали должность в госпредприятии, они задержаны
Киев • УНН
Мошенники пытались продать должность руководителя госпредприятия НААН за 500 тыс. долларов, обещая контроль над более чем 2 тыс. га земли. Их задержали при передаче денег и избрали меры пресечения.
Должность руководителя госпредприятия НААН Украины была выставлена на "продажу" мошенниками. Во время передачи денег - всего речь шла о 500 000 - фигуранты были задержаны. Выдвинуты подозрения, избраны меры пресечения.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Детали
Сообщено о подозрении двум лицам в покушении на мошенничество в особо крупных размерах за попытку продажи должности директора госпредприятия.
Согласно данным следствия, подозреваемые рассказали знакомому, что имеют связи с руководством Национальной академии аграрных наук Украины и готовы за деньги помочь назначить заинтересованного человека на должность руководителя одного из государственных предприятий на Волыни.
Интересно, что на балансе этого госпредприятия НААН Украины находятся земельные участки площадью более 2 тыс. га.
При передаче денег фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн гривен.
Напомним
В Киеве мошенник обманул пенсионерку на 320 тысяч гривен, представившись сотрудником СБУ и заявив, что проверяет ее деньги на принадлежность к российским спецслужбам.