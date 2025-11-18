У Києві рух Південним мостом під час повітряної тривоги обмежуватимуть: як курсуватимуть автобуси
Київ • УНН
Рада оборони Києва ухвалила рішення про обмеження руху Південним мостом з правого на лівий берег під час повітряної тривоги. Це стосуватиметься приватних авто та громадського транспорту, зокрема автобусів № 22 та № 91.
У Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом. Автобуси, що курсують із правого на лівий берег Дніпра, на час обмежень змінюватимуть маршрути, повідомили у КМДА 18 листопада, пише УНН.
Деталі
"У Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, у зв’язку з цим автобуси № 22 та № 91 рухатимуться з правого берега Дніпра на лівий за зміненими схемами.
Громадський транспорт курсуватиме за двома алгоритмами. Маршрут і його номер залежатимуть від того, де автобус перебуватиме під час оголошення повітряної тривоги.
Водночас маршрути автобусів, що курсують із лівого на правий берег, лишаються незмінними незалежно від оголошення повітряної тривоги.
"Під час повітряної тривоги звертайте увагу на номер маршруту", - наголосили у КМДА.
Із маршрутами курсування автобусів №№ 22 та 91 під час повітряної тривоги можна ознайомитися тут.
