Рух Броварським проспектом у Києві частково обмежать на три тижні - КМДА
Київ • УНН
З 15 вересня до 3 жовтня у Києві обмежать рух Броварським проспектом. Комунальники проводитимуть ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття.
У Києві з 15 вересня до 3 жовтня частково буде обмежено рух Броварським проспектом у Дніпровському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
Комунальне підприємство ШЕУ Дніпровського району планує провести ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття на всій протяжності проспекту в обох напрямках.
Повідомляється, що ремонтні роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту.
Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за незручності, заявили у КМДА. Чиновники просять врахувати обмеження при плануванні маршруту.
Нагадаємо
