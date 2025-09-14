Рух Броварським проспектом у Києві частково обмежать на три тижні - КМДА

У Києві з 15 вересня до 3 жовтня частково буде обмежено рух Броварським проспектом у Дніпровському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

Комунальне підприємство ШЕУ Дніпровського району планує провести ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття на всій протяжності проспекту в обох напрямках.

Повідомляється, що ремонтні роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту.

Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за незручності, заявили у КМДА. Чиновники просять врахувати обмеження при плануванні маршруту.

Нагадаємо

