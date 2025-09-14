Рух Броварським проспектом у Києві частково обмежать на три тижні - КМДА

$41.310.00
Ексклюзив
13:13 • 6830 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 17120 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 49204 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 83998 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 70502 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 77476 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 42268 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 76427 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 69753 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39888 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
На півдні України росіяни не припиняють завдавати ударів по цивільному населенню: є загиблий і постраждалі
14 вересня, 07:06
Маск закликав до зміни британського уряду на масштабному мітингу в Лондоні
14 вересня, 07:52
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу
14 вересня, 10:26
Стубб і Джонсон обмінялися різкими репліками під час конференції в Києві
12:59
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
13 вересня, 07:00
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів
12 вересня, 17:22
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек
12 вересня, 15:32
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:30
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні
12 вересня, 14:26
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
12 вересня, 14:01
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11 вересня, 11:11
Bild
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Рух Броварським проспектом у Києві частково обмежать на три тижні - КМДА

Київ • УНН

 24 перегляди

З 15 вересня до 3 жовтня у Києві обмежать рух Броварським проспектом. Комунальники проводитимуть ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Рух Броварським проспектом у Києві частково обмежать на три тижні - КМДА

У Києві з 15 вересня до 3 жовтня частково буде обмежено рух Броварським проспектом у Дніпровському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

Комунальне підприємство ШЕУ Дніпровського району планує провести ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття на всій протяжності проспекту в обох напрямках.

Повідомляється, що ремонтні роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту.

Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за незручності, заявили у КМДА. Чиновники просять врахувати обмеження при плануванні маршруту.

Нагадаємо

У Івано-Франківську заборонили рух електросамокатів, електровелосипедів та іншого електротранспорту у центральній пішохідній зоні міста.

Євген Устименко

Київська міська державна адміністрація
Івано-Франківськ
Київ