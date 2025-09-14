$41.310.00
Движение по Броварскому проспекту в Киеве частично ограничат на три недели - КГГА

Киев • УНН

 • 16 просмотра

С 15 сентября по 3 октября в Киеве ограничат движение по Броварскому проспекту. Коммунальщики будут проводить ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Движение по Броварскому проспекту в Киеве частично ограничат на три недели - КГГА

В Киеве с 15 сентября по 3 октября будет частично ограничено движение по Броварскому проспекту в Днепровском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Коммунальное предприятие ДЭУ Днепровского района планирует провести ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всей протяженности проспекта в обоих направлениях.

Сообщается, что ремонтные работы будут проводиться поэтапно с частичным ограничением движения транспорта.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за неудобства, заявили в КГГА. Чиновники просят учесть ограничения при планировании маршрута.

Напомним

В Ивано-Франковске запретили движение электросамокатов, электровелосипедов и другого электротранспорта в центральной пешеходной зоне города.

Евгений Устименко

ОбществоКиевАвто
Киевская городская государственная администрация
Ивано-Франковск
Киев