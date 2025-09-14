Движение по Броварскому проспекту в Киеве частично ограничат на три недели - КГГА

В Киеве с 15 сентября по 3 октября будет частично ограничено движение по Броварскому проспекту в Днепровском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Коммунальное предприятие ДЭУ Днепровского района планирует провести ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всей протяженности проспекта в обоих направлениях.

Сообщается, что ремонтные работы будут проводиться поэтапно с частичным ограничением движения транспорта.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за неудобства, заявили в КГГА. Чиновники просят учесть ограничения при планировании маршрута.

