Івано-Франківськ заборонив рух електросамокатів у центральній пішохідній зоні

У межах центральної пішохідної зони Івано-Франківська відтепер заборонено рух електросамокатів, електровелосипедів, сегвеїв та іншого індивідуального електротранспорту. Про це повідомив заступник міського голови - директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міськради Михайло Смушак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху Івано-Франківської міської територіальної громади було прийнято рішення заборонити рух відповідного електротранспорту по вул. Січових Стрільців, Г. Мазепи, Галицька, Станіславська, Шеремети, Вірменська, Левка Лук’яненка, Грушевського та Вагилевича.

При цьому компанії, що надають прокат електросамокатів, зобов’язані:

заблокувати можливість початку/завершення прокату у визначених зонах;

автоматично обмежити швидкість у прилеглих до них зонах (до 10–15 км/год).

"Пішохідна зона – для людей, а не для транспорту! ... Це рішення – крок до безпеки. Ми робимо все, щоб у центрі міста комфортно і спокійно почувались пішоходи, а особливо діти", - зазначив заступник міського голови Івано-Франківська.

Нагадаємо

У 2024 році в Україні було зафіксовано зростання кількості судових справ, пов'язаних з використанням електросамокатів. Торік було зафіксовано 71 справу, пов’язану з електросамокатами, що на 42% більше, ніж у 2023 році. Зафіксовано 64 адміністративних правопорушення, по 7 відкрито кримінальні справи.

