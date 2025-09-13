Івано-Франківськ заборонив рух електросамокатів у центральній пішохідній зоні

$41.310.10
48.270.03
ukenru
19:25 • 7304 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 15531 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 14065 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 23851 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 31876 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 30645 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 28553 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23156 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32371 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20354 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.3м/с
57%
758мм
Популярнi новини
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 15454 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 15097 перегляди
У цьому році ракети "Кинджал" часто влучають не туди, куди хоче рф - джерела у Генштабі12 вересня, 16:09 • 7358 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 10963 перегляди
Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПДPhoto20:45 • 4450 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 10966 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 15100 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 23851 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 15456 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 31876 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кіт Келлог
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 31874 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 37008 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 84483 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 45997 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 51596 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
The New York Times

Івано-Франківськ заборонив рух електросамокатів у центральній пішохідній зоні

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Івано-Франківськ заборонив рух електросамокатів, електровелосипедів та іншого електротранспорту у центральній пішохідній зоні. Компанії, що надають прокат, зобов'язані блокувати початок/завершення прокату у визначених зонах та обмежувати швидкість до 10-15 км/год у прилеглих зонах.

Івано-Франківськ заборонив рух електросамокатів у центральній пішохідній зоні

У межах центральної пішохідної зони Івано-Франківська відтепер заборонено рух електросамокатів, електровелосипедів, сегвеїв та іншого індивідуального електротранспорту. Про це повідомив заступник міського голови - директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міськради Михайло Смушак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху Івано-Франківської міської територіальної громади було прийнято рішення заборонити рух відповідного електротранспорту по вул. Січових Стрільців, Г. Мазепи, Галицька, Станіславська, Шеремети, Вірменська, Левка Лук’яненка, Грушевського та Вагилевича.

При цьому компанії, що надають прокат електросамокатів, зобов’язані:

  • заблокувати можливість початку/завершення прокату у визначених зонах;
    • автоматично обмежити швидкість у прилеглих до них зонах (до 10–15 км/год).

      "Пішохідна зона – для людей, а не для транспорту! ... Це рішення – крок до безпеки. Ми робимо все, щоб у центрі міста комфортно і спокійно почувались пішоходи, а особливо діти", - зазначив заступник міського голови Івано-Франківська.

      Нагадаємо

      У 2024 році в Україні було зафіксовано зростання кількості судових справ, пов'язаних з використанням електросамокатів. Торік було зафіксовано 71 справу, пов’язану з електросамокатами, що на 42% більше, ніж у 2023 році. Зафіксовано 64 адміністративних правопорушення, по 7 відкрито кримінальні справи.

      У Фінляндії дітям до 15 років заборонять кермувати електросамокатами14.06.25, 13:38 • 4649 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      Суспільство
      Івано-Франківськ