Ивано-Франковск запретил движение электросамокатов в центральной пешеходной зоне

В пределах центральной пешеходной зоны Ивано-Франковска отныне запрещено движение электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев и другого индивидуального электротранспорта. Об этом сообщил заместитель городского головы - директор департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Ивано-Франковского горсовета Михаил Смушак, информирует УНН.

Детали

По его словам, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения Ивано-Франковской городской территориальной общины было принято решение запретить движение соответствующего электротранспорта по ул. Сечевых Стрельцов, Г. Мазепы, Галицкая, Станиславская, Шереметы, Армянская, Левка Лукьяненко, Грушевского и Вагилевича.

При этом компании, предоставляющие прокат электросамокатов, обязаны:

заблокировать возможность начала/завершения проката в определенных зонах;

автоматически ограничить скорость в прилегающих к ним зонах (до 10–15 км/ч).

"Пешеходная зона – для людей, а не для транспорта! ... Это решение – шаг к безопасности. Мы делаем все, чтобы в центре города комфортно и спокойно чувствовали себя пешеходы, а особенно дети", - отметил заместитель городского головы Ивано-Франковска.

Напомним

В 2024 году в Украине было зафиксировано рост количества судебных дел, связанных с использованием электросамокатов. В прошлом году было зафиксировано 71 дело, связанное с электросамокатами, что на 42% больше, чем в 2023 году. Зафиксировано 64 административных правонарушения, по 7 открыты уголовные дела.

В Финляндии детям до 15 лет запретят управлять электросамокатами