Ивано-Франковск запретил движение электросамокатов в центральной пешеходной зоне
Киев • УНН
Ивано-Франковск запретил движение электросамокатов, электровелосипедов и другого электротранспорта в центральной пешеходной зоне. Компании, предоставляющие прокат, обязаны блокировать начало/завершение проката в определенных зонах и ограничивать скорость до 10-15 км/ч в прилегающих зонах.
В пределах центральной пешеходной зоны Ивано-Франковска отныне запрещено движение электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев и другого индивидуального электротранспорта. Об этом сообщил заместитель городского головы - директор департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Ивано-Франковского горсовета Михаил Смушак, информирует УНН.
Детали
По его словам, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения Ивано-Франковской городской территориальной общины было принято решение запретить движение соответствующего электротранспорта по ул. Сечевых Стрельцов, Г. Мазепы, Галицкая, Станиславская, Шереметы, Армянская, Левка Лукьяненко, Грушевского и Вагилевича.
При этом компании, предоставляющие прокат электросамокатов, обязаны:
- заблокировать возможность начала/завершения проката в определенных зонах;
- автоматически ограничить скорость в прилегающих к ним зонах (до 10–15 км/ч).
"Пешеходная зона – для людей, а не для транспорта! ... Это решение – шаг к безопасности. Мы делаем все, чтобы в центре города комфортно и спокойно чувствовали себя пешеходы, а особенно дети", - отметил заместитель городского головы Ивано-Франковска.
Напомним
В 2024 году в Украине было зафиксировано рост количества судебных дел, связанных с использованием электросамокатов. В прошлом году было зафиксировано 71 дело, связанное с электросамокатами, что на 42% больше, чем в 2023 году. Зафиксировано 64 административных правонарушения, по 7 открыты уголовные дела.
