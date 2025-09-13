$41.310.10
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 15514 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 14055 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 23843 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 31866 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 30638 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 28545 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23155 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32371 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20354 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Ивано-Франковск запретил движение электросамокатов в центральной пешеходной зоне

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Ивано-Франковск запретил движение электросамокатов, электровелосипедов и другого электротранспорта в центральной пешеходной зоне. Компании, предоставляющие прокат, обязаны блокировать начало/завершение проката в определенных зонах и ограничивать скорость до 10-15 км/ч в прилегающих зонах.

Ивано-Франковск запретил движение электросамокатов в центральной пешеходной зоне

В пределах центральной пешеходной зоны Ивано-Франковска отныне запрещено движение электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев и другого индивидуального электротранспорта. Об этом сообщил заместитель городского головы - директор департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Ивано-Франковского горсовета Михаил Смушак, информирует УНН.

Детали

По его словам, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения Ивано-Франковской городской территориальной общины было принято решение запретить движение соответствующего электротранспорта по ул. Сечевых Стрельцов, Г. Мазепы, Галицкая, Станиславская, Шереметы, Армянская, Левка Лукьяненко, Грушевского и Вагилевича.

При этом компании, предоставляющие прокат электросамокатов, обязаны:

  • заблокировать возможность начала/завершения проката в определенных зонах;
    • автоматически ограничить скорость в прилегающих к ним зонах (до 10–15 км/ч).

      "Пешеходная зона – для людей, а не для транспорта! ... Это решение – шаг к безопасности. Мы делаем все, чтобы в центре города комфортно и спокойно чувствовали себя пешеходы, а особенно дети", - отметил заместитель городского головы Ивано-Франковска.

      Напомним

      В 2024 году в Украине было зафиксировано рост количества судебных дел, связанных с использованием электросамокатов. В прошлом году было зафиксировано 71 дело, связанное с электросамокатами, что на 42% больше, чем в 2023 году. Зафиксировано 64 административных правонарушения, по 7 открыты уголовные дела.

      Вадим Хлюдзинский

