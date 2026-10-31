росія атакувала Харків реактивними "шахедами": є влучання у трьох районах
Київ • УНН
Уночі 31 жовтня в Харкові зафіксували удари в Основ’янському, Немишлянському та Новобаварському районах. В Основ’янському районі загорівся приватний будинок.
Ворог у ніч на суботу, 31 жовтня, атакував Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, зафіксовано влучання реактивного "шахеда" в Основ’янському районі.
На місці удару виникла пожежа. ... Влучання в приватний житловий будинок
Раніше він поінформував про два влучання у Немишлянському районі Харкова.
У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про черговий ворожий "приліт" у Новобаварському районі.
Нагадаємо
Вранці 30 жовтня росіяни атакували ТЦ у Київському районі Харкова. На місці удару спалахнула пожежа.
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