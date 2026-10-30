Ракетна атака рф спричинила пожежі у Харкові та пошкодила вантажівки

Внаслідок ракетної атаки на Харків ввечері у четвер, 29 жовтня, виникли пожежі, пошкоджені вантажівки. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російська ракета вдарила по Слобідському району Харкова.

Внаслідок вибуху виникли пожежі у виробничій будівлі та на прилеглій території. Загальна площа горіння становила 400 кв. м. На іншій локації горіли залишки різних матеріалів на площі 80 кв. м. Також пошкоджено два вантажні автомобілі - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

27 жовтня у Харкові внаслідок російської атаки безпілотником постраждали четверо людей, зокрема 4-річний хлопчик. У Основ'янському районі міста виникли пожежі в житлових будинках та виробничій будівлі.

Ворог завдав ударів по Харкову, є загиблі та постраждалі