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Ракетна атака рф спричинила пожежі у Харкові та пошкодила вантажівки

Київ • УНН

 • 366 перегляди

У Слобідському районі Харкова ракета рф спричинила пожежі площею 480 кв. м. Пошкоджено два вантажні автомобілі.

Ракетна атака рф спричинила пожежі у Харкові та пошкодила вантажівки

Внаслідок ракетної атаки на Харків ввечері у четвер, 29 жовтня, виникли пожежі, пошкоджені вантажівки. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російська ракета вдарила по Слобідському району Харкова.

Внаслідок вибуху виникли пожежі у виробничій будівлі та на прилеглій території. Загальна площа горіння становила 400 кв. м. На іншій локації горіли залишки різних матеріалів на площі 80 кв. м. Також пошкоджено два вантажні автомобілі

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

27 жовтня у Харкові внаслідок російської атаки безпілотником постраждали четверо людей, зокрема 4-річний хлопчик. У Основ'янському районі міста виникли пожежі в житлових будинках та виробничій будівлі.

Ворог завдав ударів по Харкову, є загиблі та постраждалі26.10.26, 18:53 • 17475 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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