Ракетна атака рф спричинила пожежі у Харкові та пошкодила вантажівки
Київ • УНН
У Слобідському районі Харкова ракета рф спричинила пожежі площею 480 кв. м. Пошкоджено два вантажні автомобілі.
Внаслідок ракетної атаки на Харків ввечері у четвер, 29 жовтня, виникли пожежі, пошкоджені вантажівки. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що російська ракета вдарила по Слобідському району Харкова.
Внаслідок вибуху виникли пожежі у виробничій будівлі та на прилеглій території. Загальна площа горіння становила 400 кв. м. На іншій локації горіли залишки різних матеріалів на площі 80 кв. м. Також пошкоджено два вантажні автомобілі
Нагадаємо
27 жовтня у Харкові внаслідок російської атаки безпілотником постраждали четверо людей, зокрема 4-річний хлопчик. У Основ'янському районі міста виникли пожежі в житлових будинках та виробничій будівлі.
Ворог завдав ударів по Харкову, є загиблі та постраждалі26.10.26, 18:53 • 17475 переглядiв