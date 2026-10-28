росіяни вдарили по Харкову і спричинили пожежі в житлових будинках, серед постраждалих дитина
Київ • УНН
російський безпілотник атакував Основ’янський район Харкова. Загорілися житлові й виробнича будівлі, трьох постраждалих госпіталізували.
У Харкові внаслідок російської атаки безпілотником постраждали четверо людей, зокрема 4-річний хлопчик. У Основ'янському районі міста виникли пожежі в житлових будинках та виробничій будівлі. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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За його словами, внаслідок удару постраждали жінки віком 32 та 65 років, 56-річний чоловік і 4-річна дитина. Трьох постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.
Через влучання безпілотника загорілися двоповерхова виробнича будівля, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок та одноповерховий приватний будинок.
Наслідки російської атаки
Крім того, пошкоджено ще один приватний житловий будинок та автомобіль.
На місцях влучань працюють усі необхідні екстрені служби в посиленому режимі. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
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