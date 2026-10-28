Россияне ударили по Харькову и вызвали пожары в жилых домах, среди пострадавших — ребенок
Киев • УНН
Российский беспилотник атаковал Основянский район Харькова. Загорелись жилые и производственное здания, троих пострадавших госпитализировали.
В Харькове в результате российской атаки беспилотником пострадали четыре человека, в том числе 4-летний мальчик. В Основянском районе города возникли пожары в жилых домах и производственном здании. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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По его словам, в результате удара пострадали женщины в возрасте 32 и 65 лет, 56-летний мужчина и 4-летний ребенок. Троих пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Из-за попадания беспилотника загорелись двухэтажное производственное здание, двухэтажный многоквартирный жилой дом и одноэтажный частный дом.
Последствия российской атаки
Кроме того, повреждены еще один частный жилой дом и автомобиль.
На местах попаданий в усиленном режиме работают все необходимые экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
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