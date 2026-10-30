Ракетная атака РФ вызвала пожары в Харькове и повредила грузовики

В результате ракетной атаки на Харьков вечером в четверг, 29 октября, возникли пожары, повреждены грузовики. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

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Отмечается, что российская ракета ударила по Слободскому району Харькова.

В результате взрыва возникли пожары в производственном здании и на прилегающей территории. Общая площадь горения составила 400 кв. м. В другом месте горели остатки различных материалов на площади 80 кв. м. Также повреждены два грузовых автомобиля - говорится в сообщении.

Напомним

27 октября в Харькове в результате российской атаки беспилотником пострадали четыре человека, в том числе 4-летний мальчик. В Основянском районе города возникли пожары в жилых домах и производственном здании.

Враг нанес удары по Харькову, есть погибшие и пострадавшие