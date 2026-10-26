Враг нанес удары по Харькову, есть погибшие и пострадавшие

российские войска нанесли серию ударов по Харькову. В результате атаки на Новобаварский район есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

Враг дважды атаковал Холодногорский район Харькова. Также войска рф нанесли несколько ударов по Новобаварскому району. В результате атак в одном из мест после удара вспыхнул сильный пожар.

По предварительной информации, в результате атаки на Новобаварский район есть погибшие и пострадавшие.

Напомним

Российская атака 24 октября уничтожила последний "Эпицентр" в Харькове. За неделю город пережил 36 обстрелов, погибли три человека.