Враг нанес удары по Харькову, есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
российские войска дважды ударили по Холодногорскому району и атаковали Новобаварский. Есть погибшие и пострадавшие, вспыхнул пожар.
российские войска нанесли серию ударов по Харькову. В результате атаки на Новобаварский район есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
Враг дважды атаковал Холодногорский район Харькова. Также войска рф нанесли несколько ударов по Новобаварскому району. В результате атак в одном из мест после удара вспыхнул сильный пожар.
По предварительной информации, в результате атаки на Новобаварский район есть погибшие и пострадавшие.
Напомним
Российская атака 24 октября уничтожила последний "Эпицентр" в Харькове. За неделю город пережил 36 обстрелов, погибли три человека.