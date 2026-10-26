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Ворог завдав ударів по Харкову, є загиблі та постраждалі

Київ • УНН

 • 160 перегляди

російські війська двічі вдарили по Холодногірському району та атакували Новобаварський. Є загиблі й постраждалі, спалахнула пожежа.

Ворог завдав ударів по Харкову, є загиблі та постраждалі

російські війська завдали серії ударів по Харкову. Унаслідок атаки по Новобаварському району є загиблі та постраждалі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

Ворог двічі атакував Холодногірський район Харкова. Також війська рф завдали кількох ударів по Новобаварському району. Унаслідок атак спалахнула сильна пожежа на одній із локацій після удару.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки по Новобаварському району є загиблі та постраждалі.

Нагадаємо

Російська атака 24 жовтня знищила останній "Епіцентр" у Харкові. За тиждень місто пережило 36 обстрілів, загинули троє людей.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
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Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків