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росія вдарила реактивним дроном по ТЦ у Харкові

Київ • УНН

 • 1610 перегляди

Вранці 30 жовтня росіяни атакували ТЦ у Київському районі Харкова. На місці удару спалахнула пожежа.

росія вдарила реактивним дроном по ТЦ у Харкові
фото ілюстративне

росія вранці 30 жовтня вдарила по торговому центру у Харкові. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.

Оновлено станом на 10:30

Зафіксовано ворожий удар дроном по Київському району. Зʼясовуємо наслідки. За попередньою інформацією, "прильот" по ТЦ

- повідомив Синєгубов.

Терехов уточнив, що "ворог завдав удару реактивним БПЛА по Київському району".

"За уточненою інформацією, удар прийшовся по одному з ТЦ. На місці удару пожежа", - вказав Терехов.

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54-річна, 41-річна, 39-річна та 54-річна жінки постраждали в Київському районі внаслідок ворожого удару. Медики надали всю необхідну допомогу

- уточнив дані Синєгубов станом на 10:13.

Юлія Шрамко

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