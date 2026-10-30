росія вдарила реактивним дроном по ТЦ у Харкові
Київ • УНН
Вранці 30 жовтня росіяни атакували ТЦ у Київському районі Харкова. На місці удару спалахнула пожежа.
росія вранці 30 жовтня вдарила по торговому центру у Харкові. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.
Оновлено станом на 10:30
Зафіксовано ворожий удар дроном по Київському району. Зʼясовуємо наслідки. За попередньою інформацією, "прильот" по ТЦ
Терехов уточнив, що "ворог завдав удару реактивним БПЛА по Київському району".
"За уточненою інформацією, удар прийшовся по одному з ТЦ. На місці удару пожежа", - вказав Терехов.
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