росія вдарила реактивним дроном по ТЦ у Харкові

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росія вранці 30 жовтня вдарила по торговому центру у Харкові. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.

Оновлено станом на 10:30

Зафіксовано ворожий удар дроном по Київському району. Зʼясовуємо наслідки. За попередньою інформацією, "прильот" по ТЦ - повідомив Синєгубов.

Терехов уточнив, що "ворог завдав удару реактивним БПЛА по Київському району".

"За уточненою інформацією, удар прийшовся по одному з ТЦ. На місці удару пожежа", - вказав Терехов.

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