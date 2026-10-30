россия нанесла удар реактивным дроном по ТЦ в Харькове

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россия утром 30 октября нанесла удар по торговому центру в Харькове. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.

Обновлено по состоянию на 10:30

Зафиксирован вражеский удар дроном по Киевскому району. Выясняем последствия. По предварительной информации, "прилёт" по ТЦ - сообщил Синегубов.

Терехов уточнил, что "враг нанёс удар реактивными БПЛА по Киевскому району".

"По уточнённой информации, удар пришёлся по одному из ТЦ. На месте удара пожар", — указал Терехов.

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