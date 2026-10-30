россия нанесла удар реактивным дроном по ТЦ в Харькове
Киев • УНН
Утром 30 октября россияне атаковали ТЦ в Киевском районе Харькова. На месте удара вспыхнул пожар.
россия утром 30 октября нанесла удар по торговому центру в Харькове. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.
Обновлено по состоянию на 10:30
Зафиксирован вражеский удар дроном по Киевскому району. Выясняем последствия. По предварительной информации, "прилёт" по ТЦ
Терехов уточнил, что "враг нанёс удар реактивными БПЛА по Киевскому району".
"По уточнённой информации, удар пришёлся по одному из ТЦ. На месте удара пожар", — указал Терехов.
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