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Россия атаковала Харьков реактивными «шахедами»: есть попадания в трех районах

Киев • УНН

 • 4240 просмотра

Ночью 31 октября в Харькове зафиксировали удары в Основянском, Немышлянском и Новобаварском районах. В Основянском районе загорелся частный дом.

Россия атаковала Харьков реактивными «шахедами»: есть попадания в трех районах

Враг в ночь на субботу, 31 октября, атаковал Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, зафиксировано попадание реактивного "шахеда" в Основянском районе.

На месте удара возник пожар. ... Попадание в частный жилой дом

- констатировал Терехов.

Ранее он проинформировал о двух попаданиях в Немышлянском районе Харькова.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об очередном вражеском "прилёте" в Новобаварском районе.

Напомним

Утром 30 октября россияне атаковали ТЦ в Киевском районе Харькова. На месте удара вспыхнул пожар.

Ракетная атака РФ вызвала пожары в Харькове и повредила грузовики30.10.26, 01:23 • 4346 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
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Харьков