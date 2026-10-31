Россия атаковала Харьков реактивными «шахедами»: есть попадания в трех районах
Киев • УНН
Ночью 31 октября в Харькове зафиксировали удары в Основянском, Немышлянском и Новобаварском районах. В Основянском районе загорелся частный дом.
Враг в ночь на субботу, 31 октября, атаковал Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, зафиксировано попадание реактивного "шахеда" в Основянском районе.
На месте удара возник пожар. ... Попадание в частный жилой дом
Ранее он проинформировал о двух попаданиях в Немышлянском районе Харькова.
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об очередном вражеском "прилёте" в Новобаварском районе.
Напомним
Утром 30 октября россияне атаковали ТЦ в Киевском районе Харькова. На месте удара вспыхнул пожар.
Ракетная атака РФ вызвала пожары в Харькове и повредила грузовики30.10.26, 01:23 • 4346 просмотров