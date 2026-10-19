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Удар рф по парку в Новій Водолазі: кількість жертв зросла до шести, серед них - троє дітей

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

Російський дрон ударив по центральному парку Нової Водолаги. Загинули шестеро людей, зокрема троє дітей, ще 15 постраждали.

Удар рф по парку в Новій Водолазі: кількість жертв зросла до шести, серед них - троє дітей
Фото: Харківська ОВА

Унаслідок російського удару безпілотником по центральному парку в Новій Водолазі Харківської області загинули шестеро людей, серед яких троє дітей. Про це 19 жовтня повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону "Єдині новини" та у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Російські війська атакували безпілотником центральний парк у Новій Водолазі. Спочатку стало відомо про трьох загиблих, серед яких була маленька дитина, та 14 поранених. Згодом кількість жертв зросла до шести, а постраждалих — до 15.

"На жаль, до 6 людей зросла кількість жертв російського обстрілу в Новій Водолазі. Серед загиблих — троє дітей. Висловлюю щирі співчуття родинам", — повідомив очільник області.

Серед 15 постраждалих семеро дітей. Медики наразі надають необхідну допомогу всім пораненим. Зокрема, реанімаційні бригади транспортують постраждалих до лікарень Харкова. А на місці удару працюють рятувальники ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги. Тривають рятувальні роботи, фахівці з'ясовують, хто ще може потребувати допомоги.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки пошкоджено кафе, розташоване на території парку. Олег Синєгубов наголосив, що російські війська завдали удару по цивільному об'єкту посеред дня, коли в парку відпочивали люди.

"Це черговий терористичний акт рф. Ворог б'є посеред дня по парку відпочинку, знаючи, що там немає жодної військової інфраструктури", — наголосив він.

Очільник Харківської ОВА також закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза російських атак залишається надзвичайно високою. За його словами, лише протягом минулого тижня українські сили протиповітряної оборони збили понад 700 повітряних цілей над Харковом та областю. Синєгубов наголосив, що така інтенсивність атак свідчить про масштабну загрозу для цивільного населення та інфраструктури регіону.

Олександра Василенко

Війна в Україні
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків