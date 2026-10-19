Удар рф по парку в Новой Водолаге: число жертв возросло до шести, среди них — трое детей

Фото: Харьковская ОВА

В результате российского удара беспилотником по центральному парку в Новой Водола́ге Харьковской области погибли шестеро людей, среди которых трое детей. Об этом 19 октября сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Єдині новини" и в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Российские войска атаковали беспилотником центральный парк в Новой Водола́ге. Сначала стало известно о трех погибших, среди которых был маленький ребенок, и 14 раненых. Впоследствии количество жертв возросло до шести, а пострадавших — до 15.

"К сожалению, до 6 человек возросло количество жертв российского обстрела в Новой Водола́ге. Среди погибших — трое детей. Выражаю искренние соболезнования семьям", — сообщил глава области.

Среди 15 пострадавших семеро детей. Медики в настоящее время оказывают необходимую помощь всем раненым. В частности, реанимационные бригады транспортируют пострадавших в больницы Харькова. А на месте удара работают спасатели ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи. Продолжаются спасательные работы, специалисты выясняют, кто еще может нуждаться в помощи.

По предварительной информации, в результате атаки повреждено кафе, расположенное на территории парка. Олег Синегубов подчеркнул, что российские войска нанесли удар по гражданскому объекту среди дня, когда в парке отдыхали люди.

"Это очередной террористический акт рф. Враг бьет среди дня по парку отдыха, зная, что там нет никакой военной инфраструктуры", — подчеркнул он.

Глава Харьковской ОВА также призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку угроза российских атак остается чрезвычайно высокой. По его словам, только в течение прошлой недели украинские силы противовоздушной обороны сбили более 700 воздушных целей над Харьковом и областью. Синегубов подчеркнул, что такая интенсивность атак свидетельствует о масштабной угрозе для гражданского населения и инфраструктуры региона.