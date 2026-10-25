росія вдарила реактивним дроном по Харкову: є загиблий

Ворог у ніч на неділю, 25 жовтня, атакував Харків реактивним дроном. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

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За його словами, "приліт" стався у Новобаварському районі міста.

Є один загиблий, ще четверо людей постраждали - констатував Терехов.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожого удару по Новобаварському району спалахнула одноповерхова будівля.

Нагадаємо

Увечері 24 жовтня російські війська атакували торговельний центр в Основ’янському районі Харкова.

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