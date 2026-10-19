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Дрон влучив у дах 16-поверхівки в Харкові, двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

У Харкові внаслідок атаки дрона пошкоджено дах 16-поверхівки та близько 30 вікон. Повідомляється про двох постраждалих.

Дрон влучив у дах 16-поверхівки в Харкові, двоє постраждалих

Ворог ввечері у неділю, 18 жовтня, атакував Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, зафіксовано удар ворожого безпілотника у дах 16-поверхівки у Салтівському районі міста.

Попередньо, пошкоджено біля тридцяти вікон

- констатував Терехов.

Згодом він уточнив, що надійшла інформація про двох постраждалих внаслідок атаки.

Нагадаємо

Ворог ввечері у суботу, 17 жовтня, завдав удару балістичною зброєю по Харкову. Четверо людей було поранено.

рф атакувала "бандеролями" Харків, серед постраждалих - двоє підлітків16.10.26, 22:59 • 4661 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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