Дрон попал в крышу 16-этажного дома в Харькове, двое пострадавших
Киев • УНН
В Харькове в результате атаки дрона повреждены крыша 16-этажного дома и около 30 окон. Сообщается о двух пострадавших.
Враг вечером в воскресенье, 18 октября, атаковал Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, зафиксировано попадание вражеского беспилотника в крышу 16-этажного дома в Салтовском районе города.
Предварительно, повреждено около тридцати окон
Позже он уточнил, что поступила информация о двух пострадавших в результате атаки.
Напомним
Враг вечером в субботу, 17 октября, нанес удар баллистическим оружием по Харькову. Четыре человека были ранены.
рф атаковала Харьков «бандеролями», среди пострадавших — двое подростков16.10.26, 22:59 • 4853 просмотра