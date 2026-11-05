рф атакувала поштовий термінал під Харковом і повторно вдарила по вогнеборцях

$45.540.1351.250.19
ukenru
07:28 • 13842 перегляди
Зеленський вперше прокоментував результати виборів у США
Ексклюзив
07:10 • 18392 перегляди
“Куяльник” виходить із боргів і готується розширювати реабілітацію ветеранів: директор санаторію розповів про зміни в роботі закладуPhoto
Ексклюзив
06:00 • 16486 перегляди
Україна має бойовий досвід, Європа - ресурси: чому оборонна співпраця стає питанням спільної безпекиPhoto
05:15 • 19907 перегляди
Дні Сенату, який схилявся перед Трампом, минули - Шумер
5 листопада, 02:53 • 27529 перегляди
Кушнер заявив про спільний пошук США, України та рф "ширшої архітектури безпеки"
5 листопада, 01:51 • 23987 перегляди
Трамп і надалі керуватиме США в обхід Конгресу - Мерц
4 листопада, 22:45 • 23974 перегляди
Демократи в Конгресі можуть схвалити нову допомогу Україні і подолати вето Трампа - Reuters
4 листопада, 21:05 • 25489 перегляди
У Німеччині затримали українку, ймовірну, причетну до вбивства дитини
4 листопада, 19:56 • 25022 перегляди
Енергетикам і комунальникам доплачуватимуть по 30 тис. гривень за відновлення інфраструктури після атак рф
4 листопада, 19:38 • 21980 перегляди
Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером підготовку до перемовин в Абу-Дабі - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
На Київщині внаслідок атаки загорілися складські приміщення, поранений охоронець4 листопада, 23:16 • 9632 перегляди
Буданов отримав ікону Сагайдачного, написану на дошці від ящика для боєприпасівPhoto4 листопада, 23:47 • 14446 перегляди
Гакім Джеффріс оголосив про намір стати спікером Палати представників Конгресу США03:25 • 13220 перегляди
Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу: Білий дім виступив з офіційною заявою04:28 • 12407 перегляди
Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії06:20 • 14496 перегляди
Публікації
“Куяльник” виходить із боргів і готується розширювати реабілітацію ветеранів: директор санаторію розповів про зміни в роботі закладуPhoto
Ексклюзив
07:10 • 18365 перегляди
Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії06:20 • 14950 перегляди
Україна має бойовий досвід, Європа - ресурси: чому оборонна співпраця стає питанням спільної безпекиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 16469 перегляди
Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки4 листопада, 16:32 • 43166 перегляди
Українські діти у Британії зможуть отримати кваліфікацію GCSE з української мови - чому це важливо та коли перші іспити4 листопада, 15:46 • 41400 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Брюссель
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
ChatGPT дозволив створювати GIF-анімаціюVideo08:44 • 1428 перегляди
Рекордні 53 червоні картки показали у футбольному матчі у БразиліїVideo07:02 • 7252 перегляди
Папа Лев зустрівся з Бобом Діланом в офіційній резиденціїPhoto06:51 • 7486 перегляди
У Японії злодій повернув викрадений годинник за 257 тисяч євро і додав записку із вибаченнями4 листопада, 21:19 • 17476 перегляди
Режисер "Калігули" та маестро європейської еротики помер у віці 93 років4 листопада, 18:19 • 20659 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Bild
The Guardian
Starlink
Financial Times

рф атакувала поштовий термінал під Харковом і повторно вдарила по вогнеборцях

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

У Пісочинській громаді дрони спровокували пожежу на поштовому терміналі і повторно атакували під час роботи рятувальників. Без простраждалих.

рф атакувала поштовий термінал під Харковом і повторно вдарила по вогнеборцях

Російські війська атакували поштовий термінал у Харківській області, а потім завдали повторного удару під час роботи на місці рятувальників. Про це повідомили в ДСНС України 5 листопада, пише УНН.

У Пісочинській громаді внаслідок удару БпЛА загорівся поштовий термінал. Під час гасіння ворог завдав повторного удару

- вказали у ДСНС.

Повідомляється, що рятувальники перебували в укритті й не постраждали Пожежу ліквідували.

У Безлюдівській громаді на Харківщині російський БпЛА, як зазначається, влучив у складську будівлю приватного підприємства. Виникла масштабна пожежа. Рятувальники та місцева пожежна команда локалізували загоряння, триває його ліквідація.

Постраждалих немає.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, зокрема дитина.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Повітряна тривога
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків