рф атакувала поштовий термінал під Харковом і повторно вдарила по вогнеборцях
Київ • УНН
У Пісочинській громаді дрони спровокували пожежу на поштовому терміналі і повторно атакували під час роботи рятувальників. Без простраждалих.
Російські війська атакували поштовий термінал у Харківській області, а потім завдали повторного удару під час роботи на місці рятувальників. Про це повідомили в ДСНС України 5 листопада, пише УНН.
У Пісочинській громаді внаслідок удару БпЛА загорівся поштовий термінал. Під час гасіння ворог завдав повторного удару
Повідомляється, що рятувальники перебували в укритті й не постраждали Пожежу ліквідували.
У Безлюдівській громаді на Харківщині російський БпЛА, як зазначається, влучив у складську будівлю приватного підприємства. Виникла масштабна пожежа. Рятувальники та місцева пожежна команда локалізували загоряння, триває його ліквідація.
Постраждалих немає.
Доповнення
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, зокрема дитина.