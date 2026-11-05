рф атаковала почтовый терминал под Харьковом и повторно ударила по пожарным

Российские войска атаковали почтовый терминал в Харьковской области, а затем нанесли повторный удар во время работы на месте спасателей. Об этом сообщили в ГСЧС Украины 5 ноября, пишет УНН.

В Песочинской громаде в результате удара БпЛА загорелся почтовый терминал. Во время тушения враг нанес повторный удар - указали в ГСЧС.

Сообщается, что спасатели находились в укрытии и не пострадали. Пожар ликвидировали.

В Безлюдовской громаде Харьковской области российский БпЛА, как отмечается, попал в складское здание частного предприятия. Возник масштабный пожар. Спасатели и местная пожарная команда локализовали возгорание, продолжается его ликвидация.

Пострадавших нет.

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток вражеским ударам подверглись город Харьков и 17 населённых пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек, в том числе ребёнок.