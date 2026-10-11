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Ракетний удар по передмістю Харкова: уже понад 20 поранених

Київ • УНН

 • 7628 перегляди

Унаслідок удару по передмістю Харкова загинули троє людей, серед них 16-річний хлопець і 19-річна дівчина. Поранено 22 людей, у Пісочині горів магазин.

Ракетний удар по передмістю Харкова: уже понад 20 поранених

Кількість постраждалих унаслідок ворожого ракетного удару по передмістю Харкова зросла до 22. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, медики роблять усе можливе для стабілізації стану поранених та їхнього якнайшвидшого одужання.

Він також повідомив подробиці про загиблих унаслідок удару.

Загинули 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка

- уточнив начальних Харківської ОВА.

Тим часом у ДСНС оприлюднили кадри наслідків атаки. За словами рятувальників, одне з влучань зафіксовано в будівлю магазину в селищі Пісочин. Виникла пожежа площею 300 кв. м.

Нагадаємо

У передмісті Харкова внаслідок влучання в будівлю продовольчого магазину загинули 3 людини, серед поранених - дитина.

У Харкові кількість загиблих через авіаудари зросла до шести - під завалами виявили фрагменти тіла05.10.26, 21:40 • 7700 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Олег Синєгубов
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків