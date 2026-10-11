Ракетний удар по передмістю Харкова: уже понад 20 поранених

Кількість постраждалих унаслідок ворожого ракетного удару по передмістю Харкова зросла до 22. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

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За його словами, медики роблять усе можливе для стабілізації стану поранених та їхнього якнайшвидшого одужання.

Він також повідомив подробиці про загиблих унаслідок удару.

Загинули 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка - уточнив начальних Харківської ОВА.

Тим часом у ДСНС оприлюднили кадри наслідків атаки. За словами рятувальників, одне з влучань зафіксовано в будівлю магазину в селищі Пісочин. Виникла пожежа площею 300 кв. м.

Нагадаємо

У передмісті Харкова внаслідок влучання в будівлю продовольчого магазину загинули 3 людини, серед поранених - дитина.

У Харкові кількість загиблих через авіаудари зросла до шести - під завалами виявили фрагменти тіла